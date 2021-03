Rinde protesta Claudia Anaya como candidata a la gubernatura por la alianza “Va por Zacatecas”

Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, le dieron su apoyo ■ foto: andrés sánchez

■ “Mi vida está puesta en este proyecto, porque mi gran amor siempre ha sido Zacatecas”

■ Invita a los ciudadanos a defender los valores de una sociedad incluyente, plural y diversa

“Mi vida está puesta en este proyecto, porque mi gran amor siempre ha sido Zacatecas. Si algo nos ha enseñado nuestra tierra es que el trabajo esforzado todo lo vence, esa es la única certeza con la que construimos día a día nuestro porvenir, por eso, la victoria es como la mañana: hay quienes esperan dormidos a que llegue, y hay quienes nos levantamos y trabajamos noche y día hasta alcanzarla. La victoria es nuestra”.

Así, con un leve guiño al ya clásico “ya levántate David”, culminó el discurso de Claudia Anaya Mota luego de recibir la constancia y de rendir protesta como candidata a la gubernatura por la coalición “Va por Zacatecas”, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, en un evento en el que estuvo respaldada por los dirigentes nacionales de cada instituto político, “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente.

El domo de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas fue el escenario en el que reunidos, priístas en su mayoría, panistas y lo que queda de perredistas, dieron el espaldarazo a Claudia Anaya Mota, quien luego de una lluvia de papelitos dorados, su rendición de protesta y haber recibido junto a sus padres la constancia que la acredita como candidata a la gubernatura, señaló que llegó al lugar para empeñar su palabra para brindarle al pueblo zacatecano la certeza de que representa la candidatura digna de las más altas expectativas.

Tras agradecer al gobernador Alejandro Tello Cristerna, presente en el presídium, por su interés en “no meter las manos en esta contienda electoral” y agradecer su respaldo como compañero de partido, Anaya Mota señaló que la democracia de la cual hoy goza el país no habría sido posible sin los años de consensos y equilibrios políticos de los partidos que hoy integran la coalición que la cobijan.

“Hubiera sido una irresponsabilidad no habernos unido para continuar trabajando por la libertad y la diversidad. Seguiremos consolidando el México de las instituciones. El PRI, el PAN y el PRD hoy nos encontramos unidos no por una causa, más bien por muchas causas, porque queremos una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para las personas”, dijo la abanderada, para continuar agradeciendo la confianza en su persona para encabezar “este gran proyecto” que convoca a toda la ciudadanía.

En ese sentido, invitó a los presentes a defender los valores de una sociedad incluyente, plural y diversa; a fortalecer un Zacatecas en el que las mujeres no sigan siendo relegadas a un papel secundario, en el que quepan todas las personas, que contemple a las de la tercera edad, a las que tiene una discapacidad, a jóvenes, niñas y niños, ya que todos, enfatizó, tiene cabida en este proyecto que es el de la inclusión.

“Una mujer al frente de este proyecto tan ambiciosos y plural, no es sólo un reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres, es reconocer que cuando se abre la puerta de la gobernanza para una mujer, se abren las puertas de las oportunidades para todas las mujeres; se abren las puertas para los marginados, se abren las puertas para los oprimidos y para todos aquellos que alguna vez han sido discriminados”.

“Una persona con discapacidad al frente de este proyecto significa que no hay límites cuando hay valor, no hay límites cuando hay esfuerzo y no hay límites cuando logramos derrumbar los paradigmas de los estereotipos y construimos puentes de entendimiento sustentados en el reconocimiento y respeto a la capacidad de cada persona”, concluyó la candidata de la coalición “Va por Zacatecas”.

Alito Moreno

En su momento al micrófono, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, reconoció que construir la coalición no fue fácil ya que se tuvo que anteponer intereses porque “el interés supremo” es México, las familias mexicanas y sus distintos sectores, como son las mujeres, de quien dijo, son la base fundamental, porque son honestas, profesionales y trabajadoras, por lo será por ellas que la coalición ganará en Zacatecas.

De Claudia Anaya, Alito Moreno refirió que es una mujer “excepcional”, cuyo trabajo y compromiso sirve de ejemplo e inspira. “Una mujer que no tiene límite para conseguir lo que quiere cuando se lo propone, porque es de buenos principios, de buenos valores. Es una mujer honesta, sin algún escándalo, con una hoja de vida limpia y de la cual los priístas nos sentimos muy orgullosos. Una mujer sencilla, humilde y que no tengo ni la menor duda que no sólo va a ser la mejor candidata, sino que va a ser una extraordinaria gobernadora”.

La coalición “Va por México”, dijo el priísta, sí tiene compromiso con las mujeres, no como Morena, que en una semana solapó a un “candidato abusador”, a un dirigente unido a una secta de esclavas sexuales y a un cónsul que “es una vergüenza” para los mexicanos. “Morena es una desgracia para este país porque no saben gobernar”, aseveró.

El líder tricolor recalcó que hoy se tiene una candidata “extraordinaria” que donde ha estado ha dado resultados buenos, por eso están convencidos de que es la que mejor proyecto y programa tiene para gobernar Zacatecas. “Yo les quiero compartir a todos ustedes, con humildad y con sencillez, si yo tuviera que ausentarme de mi casa y tuviera que encargarle a alguien mis hijos, se los encargaría a Claudia Anaya. Claudia es una mujer confiable, comprometida, de principios y valores”, finalizó.

Respaldo completo de

Acción Nacional

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, expuso que si hoy están juntos “azules, amarillos y rojos”, es porque se han comprometido en todo el país y han construido durante muchos años las instituciones, mismas que están siendo destruidas por el partido que está en el gobierno, Morena, que además, tiene a México sumido en cinco crisis: la sanitaria, la económica, la de corrupción, la de seguridad y la de las instituciones.

“Estamos convencidos de que sólo juntos en esta elección podremos poner un freno al avance de la destrucción morenista. Poner un freno al deterioro, a la corrupción. Por eso estoy aquí mi querida Claudia, apoyándote como la mejor opción. Te conocemos como una mujer valiente, decidida, que no se dobla, que no se agacha, que se enfrenta a adversidades. Eres la representación de la mujer que ante lo difícil se echa para adelante. Una mujer fuerte, valiente y decidida. Sabemos que serás una gran candidata, pero con tu carácter, convicción y sensibilidad, vas a ser la mejor gobernadora que haya tenido el estado de Zacatecas”, dijo Cortés.

Trabajar unidos PRI, PAN y PRD

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, destacó que esta coalición inédita e histórica que se ha decidido formar, es para que se avance adecuadamente en el restablecimiento de los equilibrios que le son propios a cualquier democracia, esto ante “el riesgo evidente de una regresión autoritaria en el país y una democracia amenazada” por la concentración del poder en una sola persona.

“Para llevar a que todo esto se haga realidad y para logarlo y construirlo en estados como Zacatecas, necesitamos sumar esfuerzos. Para que Zacatecas no sea después del 6 de junio un eslabón más en la cadena de desgracias para el país. Morena ya ha demostrado que no sabe gobernar y no hay que permitir que gobierne un estado más, no podemos permitir que en Zacatecas salga con la medalla en el pecho, debemos trabajar todas y todos unidos, PRI, PAN, PRD, para que Claudia Anaya sea la próxima gobernadora de Zacatecas”, enfatizó Zambrano.

Además de los dirigentes nacionales de cada uno de los partidos que conforman la coalición, Anaya Mota fue respaldada también por el gobernador Alejandro Tello, el ex gobernador Miguel Alonso Reyes y la senadora Beatriz Paredes, además de candidatos a los distintos puestos de elección de cada uno de los institutos políticos.