Museos extenderán sus horarios de servicio y capacidad de afluencia

Aún no se permitirán visitas grupales ni el ingreso de niños menores de 12 años y de adultos de más de 60 años de edad ■ fotos: alejandro ortega neri

Podrán abrir de las 11 hasta las 17 horas todos los días

Luego de que se declarara que Zacatecas cambió al color amarillo del semáforo epidemiológico por la pandemia de Covid-19 debido a la baja en contagios y mortalidad en el último mes, el Instituto Zacatecano de Cultura (IZ) informó, a través de sus canales oficiales, que a partir del 3 de marzo los museos extenderán sus servicios y su capacidad de afluencia.

El color amarillo permitirá que los museos extiendan sus horarios de las 11 hasta las 17 horas y todos los días de la semana, esto luego de que en el semáforo naranja algunos espaciaron su apertura a tres veces por semana y el horario se había reducido de las 11 a las 15 horas solamente.

Además, para los próximos 15 días, que es lo que dura la semaforización determinada por el Gobierno Federal, estos recintos podrán albergar ya al 50 por ciento de su afluencia y no al 25 como se estaba realizando, no obstante las autoridades en materia cultural recuerdan que no se permitirán visitas grupales ni el ingreso de niños menores de 12 años y de adultos de más de 60 años de edad.

Entre los recintos que abrirán sus puertas a partir del día de hoy se encuentra el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Museo Pedro Coronel, el Museo Zacatecano, el Museo Francisco Goitia, el Museo de la Toma de Zacatecas, el Museo Manuel M. Ponce y el Museo Rafael Coronel, los cuales deberán operar con 70 por ciento de su personal y seguir los protocolos de salud impuestos por las autoridades competentes.

Cabe recordar que el Instituto Zacatecano de Cultura había implementado visitas digitales a través de sus plataformas en varias etapas de la contingencia sanitaria, algunas incluso guiadas por personajes infantiles debido a que es este público el que no tiene permitido el acceso, no obstante la semaforización permitirá que ahora tanto residentes como turistas disfruten de la riqueza cultural hasta que el riesgo indique lo contrario.