Transparencia y no represalia política en caso Tamaulipas: Gertz

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en la conferencia matutina presidencial del 24 de febrero de 2021. Foto tomada de la transmisión en vivo

Ciudad de México. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, aseguró hoy que habrá total transparencia -y ningún elemento de venganza o razones políticas- en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien esta instancia pidió a la Cámara de Diputados el desafuero, al acusarlo de delincuencia organizada.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó también que no se trata de un asunto de venganza o persecución.

“Ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse – o recuerdo que he dicho- que no somos tapadera de nadie.

“La instrucción que tienen los servidores públicos es que si hay una denuncia por corrupción que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía”, señaló.

El fiscal, presente en la conferencia en Palacio Nacional, explicó que este procedimiento tiene la ventaja de la claridad, al presentarlo al Congreso con todas las pruebas para ver si el caso es procedente.

“Todo el Congreso, todos los partidos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en este caso junto con las pruebas que se están aportando”, señaló.

Entonces, añadió, no va a haber ninguna falta de transparencia, “no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político den ninguna naturaleza porque prácticamente el proceso va a ser público”, dijo Gertz.

Se darán a conocer en su momento, precisó, todas las pruebas.

“Pueden estar tranquilos que esto va a tener una visión clarísima”, comentó.