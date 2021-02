Godezac no ha solventado 679 mdp de la Cuenta Pública 2019: ASF

La Auditoría Superior de la Federación revisó 7 mil millones 476 mil 722 pesos en el rubro de Participaciones Federales ■ foto: la jornada

■ Corresponden a Participaciones Federales a Entidades Federativas

■ En el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, se reveló “un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26 millones 693 mil pesos”

■ Se auditó el ejercicio de mil 684 mdp otorgados a la BUAZ; debe aclarar 58 millones 236 mil pesos

A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no dictaminó daños a la hacienda pública federal en la revisión de la Cuenta Pública 2019 del estado de Zacatecas (excepto en el programa Escuelas de Tiempo Completo), sí solicita la aclaración respecto al ejercicio de 679 millones de pesos correspondientes a Participaciones Federales a Entidades Federativas.

De acuerdo con la auditoría, de un total de 7 mil millones 476 mil 722 pesos revisados en este rubro de Participaciones Federales, “se determinaron resultados con un impacto económico de 679 millones 307 mil pesos por incumplimientos en materia de servicios personales”, misma cantidad que quedó pendiente por aclarar.

Entre las observaciones y acciones se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 16 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe. Los 3 restantes generaron tres solicitudes de aclaración.

En el dictamen, la ASF señala que, “en el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias de la normativa, en materia de servicios personales, que generaron un importe pendiente por aclarar de 679 millones 307 mil pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”.

En lo que respecta al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, la ASF reveló “un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26 millones 693 mil pesos” de un total de 346 millones de pesos auditados.

Según el informe, en la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en diversas inobservancias, lo que generó el incumplimiento de la normativa en materia de destino y ejercicio de los Recursos, lo que derivó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por el monto mencionado.

El dictamen expone que se revisó una muestra de 346 millones 237 mil pesos, que representó el 83.5 por ciento de un total de 414 millones 744 mil pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) para el ejercicio 2019.

“En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de destino y ejercicio de los recursos, en incumplimiento del Anexo al Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019”.

En lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la ASF auditó el ejercicio de 7 mil 113 millones de pesos y dictaminó que el Gobierno de Zacatecas “incurrió en diversas inobservancias, lo que generó el incumplimiento de la normativa en materia de registro e información financiera, transparencia del ejercicio de los recursos y ejercicio y destino de los recursos en servicios personales”. En ese sentido, “se determinó un monto por 38 millones 627 mil 353 pesos”, cantidad que sigue pendiente de aclaración.

En el rubro de Subsidios para Organismos Descentralizados, el informe indica que auditó el ejercicio de mil 684 millones de pesos otorgados a la Universidad Autónoma de Zacatecas, de los cuales se determinó un monto por aclarar de 58 millones 236 mil pesos.

Como resultado, entonces, “se determinó un monto por aclarar de 58 millones 236 mil pesos integrados por: 30 millones 474 mil pesos por los pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, los cuales no corresponden a los capítulos de gasto autorizados con los recursos del programa; 12 millones 665 mil pesos por el pago de un bono a funcionarios que no fue autorizado dentro del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración ni en los Contratos Colectivos de Trabajo de la Universidad; 7 millones 428 mil pesos por el pago de las plazas administrativas que no se encuentran dentro del tabulador autorizado por el Consejo Universitario y por los que excedieron el límite máximo del tabulador autorizado; 6 millones 926 mil pesos por los pagos a 19 trabajadores que no acreditaron el cumplimiento del perfil requerido para el desempeño de los puestos asignados; 617 mil e pesos por los pagos después de la baja de 10 trabajadores y pagos a 17 personas a las que se les otorgó licencia sin goce de sueldo, y 125 mil pesos por los pagos a 8 trabajadores que excedieron los montos convenidos en los contratos; así como por los pagos a un trabajador del que no se presentó su contrato”.

En consecuencia, la auditoría señala que ese monto está pendiente de aclarar y se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe.