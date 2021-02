Saltar los criterios de orden en la vacunación es claramente ofensivo: Flavio Campos

Publicación de Edna López en redes sociales ■ foto: tomada de facebook

■ Edna López, presunta responsable del caso de los 33 “adelantados”, sigue sin emitir pronunciamiento

■ “Quien diría que los poderosos dueños de Zacatecas acudirían a Bañón para ensuciarse los zapatos, saltarse la fila”: Soledad Luévano

■ Saúl Monreal afirma que una disculpa pública no sería suficiente y pide castigo para quien autorizó la vacunación a 33 personas ajenas a Villa de Cos

Tras el escándalo en el que 33 zacatecanos utilizaron influencias para recibir la vacuna contra el Covid-19 antes de que les correspondiera, Edna López, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a quien se le señala como presunta responsable del hecho, no ha fijado una postura al respecto; únicamente, a través de su cuenta de Facebook, mencionó que trabajaba en la programación de actividades.

“Nada te turben, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda, quien a Dios tiene nada le falta, para adelante equipo”, es el único comentario que la funcionaria federal escribe en su red social, pese a que se le ha solicitado su comentario respecto al caso en el que 33 hombres y mujeres colonos de fraccionamientos de clase media y alta de la capital y la zona conurbada se saltaron la fila en la campaña de vacunación, desatendiendo los lineamientos y los tiempos establecidos por el Gobierno Federal.

En dicha jornada vacunación del pasado martes, de acuerdo con el acta de hechos, en la comunidad González Ortega del municipio de Villa de Cos, se llevó a cabo la vacunación de 370 personas, de un total de 400 dosis programadas para este efecto y hubo tres frascos excedentes.

Además, en el anexo del documento, se denunció que la responsable estatal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Edna López, dio la indicación de atender a este grupo de 33 personas, a pesar de “ser ajenos al área de responsabilidad”, argumentando que el fármaco no podía negárseles cuando éste ya había sido abierto.

Reacciones

Este ha hecho ha suscitado una serie de pronunciamientos de políticos zacatecanos, quienes exigen una investigación al respecto. La senadora, Soledad Luévano, escribió en sus redes sociales: “lo ocurrido con los 33 gandallas es profundamente inmoral, se debe investigar y no se debe repetir”.

Y agrega: “Quien diría que los poderosos dueños de Zacatecas acudirían a Bañón para ensuciarse los zapatos, saltarse la fila, apropiarse de la vacuna que le correspondía a los abuelitos más pobres de México, exhibirse, despertar la indignación de todos y demostrar que son tan miserables que lo único que tienen es dinero”.

Por su parte, Flavio Campos, aspirante a gobernador de Zacatecas por el partido PAZ, difundió una crítica a la delegada de programas federales en este estado, Verónica Díaz, de quien dijo, es ampliamente conocido que en lo alto de la burocracia federal fue nombrada, entre otras cosas, para que allanara el camino a una marca familiar para que regresaran por sus fueros al gobierno del estado.

Consideró que, ante este hecho, ahora se ve que no sólo es para fines electorales, sino para satisfacer intereses ilegítimos; saltar los criterios de orden en la vacunación es claramente ofensivo. Por ese motivo, el aspirante al gobierno exigió a la autoridad federal la remoción inmediata de “ese equipo del manejo parcial y corrupto de los programas federales”.

Saúl Monreal exige castigo

Con un llamado de transparencia para el futuro proceso de vacunación dirigido a los adultos mayores de Fresnillo, el alcalde Saúl Monreal condenó los hechos de Villa de Cos, donde se denunció que 33 personas recibieron la primera dosis del biológico anticovid y no estaban registrados. Exigió castigo a quien o quienes avalaron la acción que está en contra de los principios de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, el edil lamentó que todavía se utilicen prácticas de influyentísimo y de corrupción para beneficio de algún sector y dijo estar en contra de estos hechos.

Se denunció que la responsable estatal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Edna López, dio la indicación de atender al grupo de 33 personas que se presumió viajaba en vehículos de lujo y modelo reciente; la justificación que se dio para avalar su vacunación es que el fármaco no podía negárseles cuando éste ya había sido abierto.

“No es necesario una simple postura, sino una investigación porque no puede ser posible que quieran burlarse y menos en la situación de pandemia, por ello se tendrá que investigar y no defender a ultranza porque creo que el tema de la vacunación es algo serio, porque creo que no se está cumpliendo con el compromiso de nuestro señor presidente quien es enemigo de este tipo de actitudes”, declaró el edil.

Dijo que hay responsables y consideró que con disculpas públicas no será suficiente para que el asunto sea olvidado y recordó que en otras ocasiones se ha cuestionado el actuar de los servidores de la nación y reiteró el llamado a la transparencia y llevar a cabo un proceso para investigar qué fue lo que realmente ocurrió.

Desconoce si la campaña de vacunación a adultos mayores llegará a Fresnillo y si está contemplado a pesar de ser a nivel estatal el municipio que mayor número de ancianos tiene. Explicó que mínimamente debería de existir cortesía y atención institucional.

“El Municipio no está pintado, el municipio ejerce su derecho y por eso hago un llamado a la delegada de la Secretaría del Bienestar, Verónica Díaz, para que mínimo tenga esa atención y esa decencia de decir cuándo le toca a Fresnillo, y si le toca, cuántas dosis serán, porque a mí me preguntan los ciudadanos y principalmente los adultos mayores que recibirán las dosis”, puntualizó.

Monreal Ávila pidió a Verónica Díaz Robles que la vacunación anticovid sea manejada con transparencia y que al menos sean tomados en cuenta los municipios, porque lamentó que las localidades son vistas con inferioridad e incluso lamentó que a Fresnillo lo vean “chiquito y orejón”.

Al ser cuestionado acerca de la posibilidad de que solicite la destitución de Verónica Díaz por los hechos de Villa de Cos, el edil señaló que no sólo a ella, sino de quien sea el responsable y resaltó que no bastará con una postura donde se ve a los medios de comunicación como enemigos al momento que exhibieron estos hechos.

Por ello, reiteró el llamado para que se lleve a cabo una exhaustiva investigación y conocer quién autorizó la aplicación de las vacunas.

Agregó que el municipio de Fresnillo fue uno de los primeros que a nivel estatal manifestó su intención para poder adquirir un importante lote de vacunas que serían únicamente destinadas para los trabajadores del ayuntamiento.

Del esquema de vacunación, Monreal Ávila dijo estar de acuerdo que Gobierno Federal tenga el control de la aplicación del fármaco, pero explicó que también muchas empresas e incluso otros órdenes de gobierno deberían de tener acceso.