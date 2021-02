Pide AMLO a la población ahorrar energía por la noche

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 18 de febrero de 2021. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy a la población ahorrar energía eléctrica de 6 de la tarde a las 11 de la noche para contribuir a generar reservas.

“Ya está resuelto prácticamente el problema pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía; si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea tan indisepensable para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre”, dijo.

Señaló que pese a la especulación e incremento sin precedentes en el precio del gas, no habrá aumento de tarifas.

Aclaró que no hizo este llamado – de ahorro de energía- en los días anteriores, porque los adversarios habrían medrado con la situación y brotado el amarillismo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado de los principales funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el titular del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Carlos Meléndez, el presidente habló de la importancia de la integración del sistema eléctrico y su cooperación con el petrolero.

Subrayó que a diferencia de la política privatizadora en el periodo neoliberal se fortalecerán a las empresas públicas del sector. “Le vamos a dar la vuelta” a esa política, expresó.

Dijo que fue gracias a que durante 2019 y 2020 se restablecieron algunas plantas de la CFE, abandonadas en administraciones anteriores, como hoy se puede hacer frente a la crisis derivada de la suspensión de venta de gas de Texas, el principal proveedor del mismo.

Al mismo tiempo, en estos días críticos, Petróleos Mexicanos (Pemex) está ayudando a la CFE, al venderle combustóleo a precio justo, para que se produzca energía eléctrica a menor costo, y algo parecido se hizo con la venta de diésel y el uso de las plantas de carbón de Coahuila así como las hidroeléctricas que estaban subutilizadas.

El mandatario advirtió que no podemos depender de un sólo combustible para la generación de la energía eléctrica, tenemos que utilizar todos.

Desde que llegamos, explicó, en lugar de cerrar las plantas de la CFE y dar preferencia a los particulares, con plantas de ciclo combinado fundamentalmente abastecidas de gas, que era la planta de la política neoliberal, se decidió darles mantenimiento.

Iguamente señaló que se buscaba, en la anterior política, dar el mismo trato a una empresa particular extranjera – como Iberdrola- que a la CFE, como parte de la llamada reforma energética, situación que hasta defiende la Comisión de Competencia, añadió.

“¿Pero cómo? ¿Ustedes creen que si se termina de desintegrar, de privatizar la industria eléctrica podríamos hacer frente a problemas de esta naturaleza? Nada más tengan en cuenta que México es de los pocos que tiene un sistema eléctrico integral, sus líneas de transmisión, todas manejadas por la CFE.

Si el Cenace no pudiese subir energía de todas las plantas que están en el país porque el sistema, la red de distribución estuviera privatizada, ¿cómo resolveríamos un problema como este?, expuso el mandatrio.

Comentó que la afectación en Estados Unidos es precisamente porque no tienen una “política global” de enlace en la industria eléctrica y se da prioridad a las empresas particulares.

“Son historias distintas, procesos distintos, de ahí que debemos fortalecer desde apostar a lo que se está haciendo a (no) cerrar plantas de la CFE que se convertían en chatarra, tenemos que fortalecer a la CFE, lo mismo a Pemex”.

Recordó que en Pemex desde hace 40 años no se construye una refinería y hay abandono de lo que antes era público.

“Fui a una gira a Tula y no saben cuánta tristeza y molestia me causó que dentro de la refinería de Tula, una planta que era de Pemex ya vendida a una empresa extranjera.

“Debilitaron la refinación porque apostaron a vender petróleo y a comprar gasolinas, hoy le estamos dando la vuelta a eso, no depender del gas, de las gasolinas, del diesel comprado, producir lo que consumimos, esa es la política”, señaló.

Lamentó que el periodo neoliberal destruyeron por completo la industria petroquímica que era ejemplar en el mundo, con tecnología de punta, de avanzada, y acabaron. “Esa es la herencia del modelo neoliberal”, advirtió.

Por eso, dijo el mandatario, no vamos a permitir retrocesos “y todo esto por los negocios, por la corrupción, no les importaba extraer el gas de México, al contrario, se permitía que se quemara el gas porque estaban viendo cómo contrataban gas del extranjero.

“Que sirva todo esto de lección y ayude a entender por qué tenemos que fortalecer las empresas públicas del país y darles prioridad, no limitarlas, no maniatarlas, cómo es que por ley tienen que despachar primero a las particulares extranjeras, cómo es que se tiene que pagar subsidio a las empresas extranjeras que producen energía eléctrica, cómo es que hacen estas asociaciones en donde las grandes empresas de México, no todas desde luego, se vuelven productoras de energía eléctrica, para que de esta manera reciben subsidio y paguen menos de lo que paga el pueblo por la energía eléctrica,retorciendo la aplicación de la ley”.

El Presidente hizo énfasis en reconocer que se tienen estas dos grandes empresas que son de los mexicanos, empresas públicas que no tienen como propósito el lucro sino que se garantice el servicio de la energía con precios justos.

“Vamos a seguir con el compromiso que no aumente el precio de la energía, aun con el aumento y la especulación que se está dando el gas”, dijo.