EU reanudará registro de solicitantes de asilo este viernes, dice la Casa Blanca

Washington. EU volverá a procesar a los solicitantes de asilo que permanecen en México bajo el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por su sigla en inglés), anunció el martes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

“A partir del 19 de febrero, EU comenzará a procesar a las personas elegibles en el programa de Protocolos de Protección Migratoria (MPP) para seguir sus casos de asilo en EEUU, trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de México, así como con organizaciones internacionales y no gubernamentales”, dijo Sullivan en una declaración conjunta con la asesora de seguridad nacional Liz Sherwood-Randall​​​.

El Departamento de Seguridad Nacional define que el MPP es una acción del gobierno que envía a personas extranjeras que ingresan ilegalmente a EU hacia México y las mantiene allí mientras dure su proceso de inmigración. Aproximadamente 25.000 personas continúan teniendo casos activos bajo el programa, según informes de prensa.

“Las personas no deben realizar ninguna acción en este momento y deben permanecer donde están para esperar instrucciones adicionales. Pronto anunciaremos un proceso de registro virtual que será accesible desde cualquier lugar “, dijo Sullivan.

El funcionario advirtió a las personas que buscan inmigrar a EU que las fronteras del país no están abiertas y que el Gobierno se encuentra en las etapas iniciales de su trabajo “para reabrir el acceso a un proceso de asilo ordenado”.

A continuación la guía que servirá para reanudar registro de peticionarios de asilo:

“Advertimos a las personas que buscan emigrar a los Estados Unidos que nuestras fronteras no están abiertas y que esta es solo la primera fase en el trabajo del gobierno de los Estados Unidos para reabrir el acceso a un proceso de asilo ordenado.

Este nuevo proceso se aplica a las personas que fueron retornadas a México bajo el programa PPM y tienen casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

Las personas fuera de los Estados Unidos que no fueron devueltas a México bajo el PPM o que no tienen casos judiciales de inmigración activos no serán consideradas para participar en esta primera fase de este programa y deben esperar más instrucciones.

Si una persona busca ingresar a EU., y no se encuentra entre los beneficiados con caso activo bajo el PPM, será expulsado de inmediato y no se le permitirá permanecer en los Estados Unidos.

Las personas que intenten cruzar la frontera sin pasar por los puertos de entrada deben comprender que ellos mismos, e inclusive sus familias, se están poniendo en peligro, especialmente en estos momentos que vivimos una pandemia mundial.

El presidente Biden está comprometido con una reforma migratoria a largo plazo, pero esta tomará tiempo. La legislación de reforma migratoria que el presidente Biden envió al Congreso solo se aplica a las personas que han estado en los Estados Unidos antes del 1o de enero de 2021”.