33 zacatecanos usan sus influencias para vacunarse contra el Covid antes de tiempo

Acta levantada sobre el caso

■ La denuncia fue hecha por los mismos integrantes de la Brigada de Vacunación

■ Señalan a Edna López, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como la funcionaria que intercedió para que fueran inmunizados

■ Tello afirma que se une a la población “en la condena y total rechazo al tráfico de influencias y corrupción en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19”

■ Verónica Díaz dice que están impedidos para negar la atención a los adultos mayores que acuden a los centros de vacunación y que cumplen con el requisito de ser mayores de 60 años

Un grupo de 33 zacatecanos, hombres y mujeres colonos de fraccionamientos de clase media y clase alta de la capital y la zona conurbada del estado, se saltó la fila en la campaña de vacunación, desatendiendo por completo los lineamientos y los tiempos establecidos por el Gobierno Federal.

En el acta de hechos de la jornada de vacunación de este martes, ocurrida en la comunidad González Ortega, perteneciente al municipio de Villa de Cos, se informa que se llevó a cabo la vacunación de 370 personas, de un total de 400 dosis programadas para este efecto. Además, se explica que hubo 3 frascos excedentes.

Sin embargo, en el anexo del documento, se denunció que la responsable estatal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Edna López, dio la indicación de atender a este grupo de 33 personas, a pesar de “ser ajenos al área de responsabilidad”, argumentando que el fármaco no podía negárseles cuando éste ya había sido abierto.

Cabe mencionar, explica el denunciante, “que se le notificó a la representante de Jóvenes Construyendo el Futuro que tenía que firmar la minuta donde ella dio la indicación de que se vacunaran, ante lo cual ella negó haber dado la indicación y se negó a firmar”.

Entre el grupo de estas 33 personas que violó de forma flagrante los tiempos para vacunarse, están los nombres de Mauricio Sescosse Varela; Flavia Cristerna Contreras; Margarita Borrego Hernández; Tomás Márquez Berúmen; Susana González Quezada y Rubén Ortiz Reveles, todos ellos colonos del fraccionamiento Lomas de Bernández, en Guadalupe, Zacatecas.

Además, se vacunó a José Antonio López García, residente del municipio de Zacatecas, de la colonia Sierra de Álica, y a María Estela Salcedo Candelas, habitante del municipio de Guadalupe, en el fraccionamiento La Cañada, situado a más de 60 kilómetros de distancia de la referida localidad de Villa de Cos.

La Jornada Zacatecas buscó a Edna López para recuperar su versión, no obstante, la funcionaria no atendió el llamado de este medio.

¿Quiénes fueron

los gandallas?

Susana González Quezada*

Fernando Saucedo

Jorge Martínez Díaz

Alfredo Pérez Caldera

Rosario Rendón Acevedo

Miguel González Ramírez

Rubén Ortiz Reveles*

Ramiro Flores Dávila

Mariel Mota Juárez

Socorro Delgado Cárdenas

Raquel Acevedo Sánchez

Mariel de la Rosa Ibarra

Flavia Cristerna Contreras*

Leonila Saucedo García

Rafael Díaz Rodríguez

Rafael Borrego Estrada

Ana Laura Guerrero Vargas

María del Carmen López Larios

Gustavo Morales Torres

Cristina Lozano Sánchez

Rodolfo R. Cervantes Robles

Margarita Borrego Hernández*

Mauricio Sescosse Varela*

María Estela Salcedo Candelas

José María Sánchez Nava

Raquel Borrego Acebedo

Elisa Salinas Ávila

Susana Borrego Acevedo

Antonio Romero Belmontes

J. Guadalupe Medina Murillo

Ana Patricia Nungaray Pérez

Tomás Márquez Berumen*

María Rosario Salcedo.

Alejandro Tello

condena los hechos

Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador Alejandro Tello Cristerna, dijo que se unía a la población “en la condena y total rechazo al tráfico de influencias y corrupción en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 hoy presentada en Villa de Cos”.

Estos hechos lastiman la confianza de los zacatecanos, finaliza el mensaje.

Responde Verónica Díaz

En su cuenta de Facebook, la delegada de programas para el Bienestar en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, dijo que “ante las acusaciones de diferentes personajes que se creen poseedores de la verdad y que utilizan su pluma para señalar, sin fundamento, haré las siguientes precisiones”:

1) La Estrategia Nacional de Vacunación está diseñada para comenzar en los lugares más remotos y para atender a la población adulta mayor que son menos favorecidos.

2) El único requisito para acceder a la vacuna es tener 60 años cumplidos.

3) En el transcurso del día, recibí información de un centro de vacunación instalado en el municipio de Villa de Cos al cual, estaban acudiendo personas que no son residentes de ese municipio, omitiré sus nombres por respeto y para no abonar al linchamiento perverso del que seguramente han sido objeto.

4) Como coadyuvantes de esta política de salud pública, estamos IMPEDIDOS para negar la atención a las personas adultas mayores que acuden a los centros de vacunación y que cumplen con el único requisito para ser acreedores de la vacuna.

5) Reitero, las y los Servidores de la Nación somos los encargados de la logística en cada punto de vacunación.

6) Las y los Servidores de la Nación, no estamos facultados para autorizar, ni aprobar quien sí o quien no recibe la vacuna.

No abonaremos a la polarización social. Basta de INFODEMIA, finaliza el mensaje de la funcionaria federal.