Se apuntaron 3.2 millones de más de 60 para inocularse: Ssa

Un integrante de la Guardia Nacional vacuna a una joven en el parque de Six Flags en Bowie, Maryland. Foto: Afp

Ciudad de México. La Secretaría de Salud (Ssa) informó que 3 millones 274 mil 478 personas de 60 años y más concluyeron su registro en el portal mivacuna.salud.gob.mx, lo que representa un avance de 23 por ciento en la meta de inscribir a 14 millones 460 mil 754 adultos mayores a escala nacional.

En conferencia vespertina en Palacio Nacional, Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, alertó a los adultos mayores de no caer en engaños con llamadas telefónicas en las cuales se les diga que la inmunización ya inició y les soliciten datos personales.

“Es importante que en este momento sepan que no se está vacunando, que esta fase aún no inicia, y que se informará oficialmente a partir de qué momento va a arrancar, por lo que es muy importante no caer en este tipo de llamadas que pueden poner en riesgo a las personas que las reciben”, explicó.

En cuanto al reporte de la pandemia, informó que los contagios confirmados se incrementaron en 13 mil 209, para un total de un millón 926 mil 80 casos, mientras los decesos aumentaron en mil 496, en comparación con lo reportado un día antes, para un acumulado de 165 mil 786 fallecimientos certificados por laboratorios.

De acuerdo con datos de la Ssa, en los primeros cuatro días de operación de la plataforma de registro para recibir la vacuna contra el Covid-19, la Ciudad de México encabeza la lista de la entidad con el mayor número de adultos mayores que concluyeron el proceso, con 686 mil 871; le sigue el estado de México, con 570 mil 3; Jalisco, con 187 mil 969; Puebla, con 138 mil 863, y Veracruz, con 134 mil 640.

Centro de llamadas

Nucamendi Cervantes anunció que este lunes, el gobierno federal dará a conocer los detalles para la operación de un centro de llamadas telefónicas en donde “se podrá dar un trato de persona a persona, para quienes no tienen acceso a Internet o que tengan dudas sobre su Clave Única de Registro de Población (CURP)”, entre otros temas.

La especialista llamó a toda la población mayor de 60 años a que se inscriba, incluidos quienes presenten alguna alergia a medicamentos, pues “el registro no significa que están obligados a ponerse la vacuna, y será en el módulo de inoculación donde deberán expresar todas sus dudas y recibir una valoración médica integral para saber si es procedente o no que reciban el biológico”.

Agregó que en la Estrategia Nacional de Vacunación también están contempladas las poblaciones vulnerables, como migrantes, personas en situaciones de calle y quienes estén privados de su libertad. “Se trata de sectores altamente vulnerables, por lo que equipos de expertos ya están trabajando para definir las mejores estrategias con el fin de garantizar su inclusión en la campaña”.

También exhortó a la población a mantener medidas de prevención, como la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos, y alertó que si bien la Ciudad de México se alista para la reapertura de centros comerciales y tiendas departamentales, “sería muy irresponsable que como ciudadanos nos volcáramos a las calles, sabiendo que estamos en una etapa de riesgo en la que se deben mantener los cuidados preventivos”.