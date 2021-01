Llama Alejandro Enríquez a hacer comunidad, que los ciudadanos estén en la toma de decisiones

Enríquez Suárez del Real aspira a la candidatura por la presidencia municipal de Zacatecas bajo los colores de la alianza “Va por México”, integrada por el PRI-PAN-PRD ■ FOTO: CORTESÍA

■ Opina que en la administración de Ulises Mejía ha habido buenas intenciones, pero el alcalde no las ha ejecutado de manera adecuada

■ Opina que en el tema de partidos, se necesitan dejar de lado los intereses de estos, pero también las divisiones ideológicas

Hacer comunidad, que los ciudadanos, la población en general estén en la toma de decisiones y que dejen de tomarla unos cuantos y los mismos de siempre, es el llamado que está haciendo el empresario Alejandro Enríquez Suárez del Real, quien aspira a la candidatura por la presidencia municipal de Zacatecas bajo los colores de la alianza “Va por México”, integrada por el PRI-PAN-PRD.

Enríquez Suárez del Real se define como un zacatecano de 42 años de edad, comerciante toda su vida, y a quien el Partido Acción Nacional (PAN) lo invitó para contender por la candidatura a la alcaldía, y dado que la participación es una permanente su vida, dice, le interesó la invitación siempre y cuando las decisiones que se tomen sean “congruentes y coherentes”, que son, no anteponer los intereses de los partidos que conforman la coalición, sobre los de los ciudadanos.

“Necesitamos ver caras nuevas. Ese es el motivo por el cual me están invitando y estoy decidido a participar, pero tiene que ser congruente, abierto a la ciudadanía, de forma clara y transparente y no con artimañas que luego lo que van a hacer es volver al tema de buscar cuidar los intereses de los partidos”, advierte el empresario que actualmente encabeza la Coparmex en Zacatecas.

Como principales propuestas, de llegar a la candidatura, Alejandro Enríquez destaca la eficiencia en la prestación de los servicios; lograr una capital que permita el desarrollo armónico, pero también en la que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones y que éstas no sean tomadas “por los mismos de siempre” porque se tendrán los mismos resultados.

A su consideración, en la actual administración que encabeza Ulises Mejía Haro, quien pudiera buscar la reelección, ha habido buenas intenciones por parte del alcalde, pero no las ha ejecutado de manera adecuada, ya que ha faltado eficiencia en la prestación de servicios, sobre todo en el suministro de agua, pues según prometió, se tendría las 24 horas y no se ha cumplido. Igualmente, la seguridad se ha convertido en un problema “gravísimo”, dijo, y no ha habido acciones preventivas suficientes al respecto, por lo que reiteró que lo ha intentado, pero “ha dejado mucho que desear”.

A pesar de que fue invitado por el PAN, partido con clara tendencia hacia la derecha, que a su vez va aliado con el PRI y el PRD, uno de centro y otro hacia la izquierda ideológicamente hablando, Alejandro Enríquez Suárez del Real señala que realmente es “un padre de familia dispuesto a cambiar las condiciones de vida en nuestra ciudad, que se ha convencido de que las cosas pueden estar mejor”.

En el tema de partidos, dice, se necesitan dejar de lado los intereses de estos, pero también las divisiones ideológicas, y sumar a los ciudadanos y lograr una población organizada para que juntos, ejecuten acciones de gobierno que permitan vivir mejor. “Yo me definiría como un zacatecano, padre de familia, comprometido con su ciudad. Un comerciante de toda la vida por más de tres generaciones enfocado en generar las condiciones para que todos vivamos mejor”.

En ese sentido, señala que el llamado a la militancia, a los dirigentes de partidos, a la sociedad y a la población en general, es que se sumen “a este gran proyecto” que es hacer comunidad, que los ciudadanos estén en la toma de decisiones para que ya la dejen de tomar “unos cuantos y que son los mismos”, pues si se continúa así, advirtió, serán los mismo resultados.

“Los partidos son el vehículo de la democracia, hagamos efectivo ese vehículo, pero como ciudadanos. Ese es el llamado, a la acción del ciudadano para cambiar las condiciones de nuestra ciudad. Yo estoy cansado de que esto no funcione como pudiera funcionar, y me pongo en acción. Hagamos comunidad”, concluyó.