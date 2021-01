Llama alcalde de Tlaltenango a que ciudadanos sigan medidas para evitar contagios de Covid-19

“Está situación está rebasada por todas partes”, dijo llorando el funcionario ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Tanto el hospital de la localidad y el de Colotlán, Jalisco, están colapsados

Mediante un video emitido en sus redes sociales, el presidente municipal de Tlaltenango, Miguel Varela Pinedo, hizo un llamado a toda la población del municipio a que redoblen esfuerzos para contener el contagio de Covid-19, ya que aseguró que tanto el hospital de la localidad, como el de Colotlán, Jalisco, están colapsados y si alguien enferma de gravedad, no se les podrá atender.

“Sabemos que en la última semana de marzo inició la contingencia sanitaria; nadie entendíamos la magnitud de este problema, pensamos que iba a ser semejante a la de la influenza en 2009 que fue cuestión de meses. Nadie sabíamos que los primeros cuatros meses que estuvimos encerrados cuidando, extremando que no hubiera contagios, no era el momento indicado, sino que debió haber sido en septiembre y octubre”.

“No sabíamos que el Covid paulatinamente se iría apoderado de nuestras familias, nadie sabíamos que nuestra capacidad de reacción debía haber sido ahorita ni las autoridades mundiales ni la OMS ni el presidente de la República ni el gobernador del estado ni las áreas de salud sabíamos el monstruo que está viniendo por el tema del Covid”, dijo en su mensaje el alcalde, quien agregó que espera que hoy, en estas circunstancias nadie siga dudando de que la enfermedad existe.

“Muchos dudaban de la existencia, que era una gripita. Es algo que existe y que todo tenemos conocimiento de alguien cercano que se enfermó, que está grave o falleció. En los hospitales de Tlaltenango y el de Colotlán no está garantizada la atención, está colapsado el sistema de salud y todos somos responsables de la situación que estamos viviendo”, aseguró Varela Pinedo.

Asimismo, señaló que cada quien fue responsable de las fiestas que realizó a fines de año, y “ahorita es muy fácil culparnos entre todos”, pero reiteró que en estos momentos la responsabilidad es de todos. Por parte de su administración, dijo, se ha sido responsable, pues no permitieron se llevara a cabo la feria ni eventos sociales en los que se aglomerara gente. “Hemos sido responsables y hemos sido correspondidos”.

No obstante, reconoció que es responsable de lo que “irresponsablemente he permitido hacer. Ahorita es muy fácil culparnos entre nosotros, pero la verdad es que, ahorita, la responsabilidad está en nosotros. Aquí no se trata de cerrar o abrir otra vez; debemos tener responsabilidad, usar el cubrebocas, lavarnos las manos y mantener la distancia”.

Por lo que reiteró el llamado a la población a redoblar los esfuerzos y se cuiden. “Si no es necesario salir, no lo hagamos”, enfatizó, ya que las cifras que se tienen registradas, aseguró el edil, no son ciertas, sino que en el municipio hay más contagios que no se han contabilizado y los 400 que se tienen detectados, “pudiera ser apenas el 10 por ciento de los que se tiene” los cual significarían 4 mil, dijo.

Por último, llamó a que en esta etapa invernal es cuando más se debe cuidar la gente, sobre todo adultos mayores, ya que si no se les cuida, por ahora es difícil que los atiendan en los hospitales, pues hasta el director de Protección Civil del municipio y las enfermeras están contagiados. “Está situación está rebasada por todas partes”, dijo llorando.