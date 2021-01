Llegada de la vacuna anticovid a Zacatecas es una noticia “muy alentadora”: Fernández Candelas

Presidente del Colegio de Médicos de Zacatecas advierte que la vacuna no es la solución; la pandemia seguirá por meses ■ foto: la jornada

■ Opina que debe efectuarse de manera rápida la vacunación a los a los trabajadores del Sector Salud porque el biológico necesita estar completamente refrigerado

La llegada de la vacuna anticovid a Zacatecas es una noticia “muy alentadora” para el personal que atiende la situación más crítica de la pandemia y que continúa exponiéndose al contagio, sin embargo, no es la solución, por lo que el llamado a la población a que tenga plena conciencia de lo que pasa porque la pandemia seguirá por meses, advirtió el presidente del Colegio de Médicos de Zacatecas, Jesús Fernández Candelas.

El líder médico informó que entre el IMSS, ISSSTE, los Servicios de Salud y los hospitales privados están recabando un registro para determinar el número de personal que se va a vacunar y enviar un censo a la Secretaría de Salud, y se espera que más tardar el miércoles 13 de enero comience la inoculación.

Asimismo, Fernández Candelas señaló que debe llevarse a cabo de una manera rápida la vacunación a los a los trabajadores del Sector Salud debido a que el biológico necesita estar completamente refrigerado y aunque expresó que Zacatecas tiene la capacidad para refrigerar, lo mejor será que se realice pronto la aplicación de esta primera dosis.

Por otra parte, señaló que hay cierta inconformidad por la participación de los Servidores de la Nación en la campaña nacional de vacunación, debido que pueden entorpecer el proceso y el plan diseñado por el Servicio Nacional de Salud, además, advirtió que puede haber un sesgo político en el uso de la vacuna, por lo que enfatizó que la salud “no debe tener ni color ni partido”.

Por otra parte, subrayó que la llegada de la vacuna Zacatecas no es la solución al problema y no va a terminar la pandemia, sino que esto va a tardar todavía meses y se espera que en estos próximos días continúe el repunte debido al incremento que se está dando por las fiestas decembrinas y la llegada de migrantes contagiados, además porque la gente que no ha tomado conciencia y se sigue aglomerando en las calles.

En este sentido, reiteró el llamado a la población a que se sigan las medidas implementadas por las autoridades de salud y que se abstengan de aglomerarse en la calle, aunque también hizo el llamado a las autoridades municipales para que implemente sus operativos y conminen a la población a mantener la sana distancia.

Finalmente, Fernández Candelas hizo un llamado nuevamente a la gente a “que no mienta” a que cuide su salud y se abstenga de acudir a lugares públicos si tiene síntomas de Covid, porque al hacerlo y ocultar, contagian a más personas. “Les vale gorro. Hay pacientes que no tienen ética”.