Sector Salud termina el año agotado por la lucha contra la pandemia: Fernández Candelas

Médico advierte que día a día continúan llenándose los nosocomios y hay muchos más pacientes de los que se reportan a diario ■ foto: la jornada

■ Dice que hay incertidumbre de cómo estarán los hospitales si la gente sigue con esa movilidad como si estuviéramos en verde y tristes por la poca empatía de la población

■ Calcula presidente del Colegio de Médicos que será en febrero cuando comience a inocularse a los trabajadores de la salud del estado

■ Considera que una vez que los gobiernos se vayan abasteciendo de las vacunas aprobadas, sí debería haber participación de la IP

“Cansados, con mucha frustración, con la incertidumbre de cómo estarán los hospitales si la gente sigue con esa movilidad como si estuviéramos en verde y tristes por la poca empatía de nuestra población”, es como el personal del Sector Salud culminará este año 2020, en palabras de Jesús Candelas Fernández, presidente del Colegio de Médicos de Zacatecas, quien informó además que será hasta febrero de 2021 cuando este sector reciba la vacuna contra el Covid-19.

El médico informó que día a día continúan llenándose los hospitales y hay mucho más pacientes de los que se reportan a diario, esto debido a que muchos se están haciendo estudios de tomografía en instituciones privadas y sólo con este medio se determina si están infectados de Covid, por lo que no se realizan ya pruebas de PCR y, por ende, no se reportan a la autoridad estatal, pero que sí se contabilizan, son muchos más.

Con respecto a la estrategia de vacunación diseñada por el Gobierno de México, Fernández Candelas consideró que está bien porque se ha planeado conforme se vayan consiguiendo el número de vacunas, por lo que para esta primera etapa, a los del Sector Salud de Zacatecas, según le informaron las autoridades estatales, les tocará en febrero, aunque todavía no hay fecha exacta y también se desconoce el número de biológicos que enviará la Federación.

“Creo que lo diseñaron con base en la perspectiva de obtener el número de biológicos. Yo creo que estas etapas sí fueron diseñadas con base a atender grupos de riesgo, el área de salud y la población más vulnerable. Nosotros consideramos que si se va agotando el producto, y llegan más biológicos de las otras compañías, estas etapas se pueden acortar en el país. Todo va a depender de la disponibilidad del recurso y yo creo que, cuando menos en el papel, la periodización sí es la adecuada”, dijo el presidente del Colegio de Médicos.

Con respecto a la polémica que se ha desatado debido a si la potestad de la vacuna debe ser sólo del Estado o debería abrirse a la Iniciativa Privada, Fernández Candelas consideró que si la sociedad participa se va a vacunar más rápido a la población. Sin embargo, en otros países también se está priorizando que el manejo de los biológicos sea estatal, pero refirió que una vez que los gobiernos se vayan abasteciendo de las aprobadas, sí debería haber participación de la IP.

“Habrá gente que pueda comprarlas, habrá gente que las puede solventar y en ese sentido, la inoculación sería benéfica para el país y para el mundo. Entonces nosotros estamos de acuerdo en que la Iniciativa Privada pueda participar en eso, pero antes no se debe vender hasta que no se abastezcan los gobiernos. No creo que pueden acaparar tanto la IP porque la OMS estará muy al pendiente”, concluyó el médico.