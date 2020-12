Mario Delgado anunció a David Monreal como virtual candidato a la gubernatura de Zacatecas

Este sábado David Monreal fue designado como coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Zacatecas ■ foto: cortesía

La puntualidad no es virtud de los políticos mexicanos. Quedó demostrado nuevamente el sábado cuando la dirigencia nacional de Morena había anunciado a través de sus redes sociales oficiales, que al mediodía del sábado 19 de diciembre se darían a conocer los resultados de la encuesta que arrojarían al elegido para encabezar al partido guinda en la aspiración por la gubernatura de Zacatecas, cosa que sí sucedió, pero más de dos horas tarde cuando se anunció que el fresnillense David Monreal Ávila, era el mejor posicionado.

“En Morena la gente es quien manda. En Morena queremos terminar con un régimen de privilegios que tanto daño le hizo al país. Por eso mismo sabemos que no podemos reclamar privilegios al interior de nuestro partido porque daríamos paso al amiguismo, al influyentismo, al sectarismo. Nuestros principios señalan que Morena es del pueblo de México y debemos garantizar siempre que el pueblo decida. Solamente Morena se atreve a poner en manos de la gente las principales decisiones al interior del movimiento, incluyendo quienes nos van a representar más adelante en distintas contiendas”.

Así lo subrayó el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, luego de las más de dos horas de reunión con los aspirantes, para anunciar que después de haber analizado la encuesta correspondiente a Zacatecas, el mejor posicionado fue el ex coordinador nacional de Ganadería, David Monreal Ávila, quien por tercera vez contenderá por la gubernatura, tal como lo hizo también en 2016 en el proceso, según el cual Delgado, “el Gobierno del Estado metió la mano”, por lo que llamó al fresnillense a la “revancha”.

“David es un hombre de convicciones, de izquierda y que siempre ha acompañado a nuestro movimiento”, expuso Delgado, por lo que lo nombró coordinador estatal para la defensa de la Cuarta Transformación, cuya principal tarea, dijo, será la de empezar a convocar a los protagonistas del “cambio verdadero” en todo el territorio zacatecano, para tener la estructura de defensa y promoción del voto, y sobre todo, convocar a la unidad de la militancia, porque la unidad y movilización, sostuvo el líder nacional, son la clave de 2021.

Entre gritos de “fraude” que se combinaron con los de “unidad”, David Monreal Ávila tomó la palabra para exponer que ofrecerá “compromiso, honestidad y lealtad a este movimiento”, pues son ya muchos años de lucha dijo, y muchos zacatecanos que mantienen la “esperanza firme de que a Zacatecas llegue la Cuarta Transformación.

“Por eso hago el compromiso con mi dirigencia de partido, de llamar a una comunión social que dé paso a un gran proyecto, que fortalezca y que lleve a cabo la Cuarta Transformación en Zacatecas. ¡Va por Zacatecas! E invito a las organizaciones sociales con este pensamiento progresista, a nuestros compañeros de partido, a que cerremos filas, a que vayamos a un gran proceso de unidad que nos lleve a esta gran comunión social”, dijo Monreal Ávila.

La elección del fresnillense causó descontento en la militancia morenista, pues a las afueras de la sede nacional del partido, partidarios de los aspirantes protagonizaron una riña de gritos y aventones que no llegó a más pero que dejó entrever la insatisfacción de algunos, con lo anunciado por Mario Delgado.

“Esto apenas comienza”:

Ulises Mejía

Minutos después, y a través de sus redes sociales, el también aspirante, Ulises Mejía Haro, agradeció las muestras de apoyo que tuvo en cada uno de los municipios del estado, pues aseguró que se conforma “gran fuerza real integrada a un Movimiento Honesto”, por lo que exhortó a mantener la unidad y no dispersarse para “hacer valer” la representación en cada uno de los municipios en el presente proceso electoral.

“Seguiremos con la firme convicción de fortalecer a las bases, defender los intereses del pueblo y contribuir a la Cuarta Transformación con trabajo honesto y permanente que en definitiva, todo lo vence. Continuemos unidos para Darle más Recio por todo Zacatecas. Esto apenas comienza”, publicó el también edil capitalino.

Narro exige reposición

del proceso

Por su parte, el senador José Narro Céspedes, a través de un comunicado, denunció que la metodología de la encuesta no fue la acordada, porque no abarcó a todos los sectores de la población zacatecana y no se les consultó a los pre candidatos, por lo que informó que dejó en la mesa “la exigencia de la reposición del proceso”.

Narro Céspedes, denunció abiertamente que de manera amañada, Ricardo Monreal hizo todo lo posible por colocar a su hermano como coordinador estatal de Morena, sin embargo, advirtió que en Zacatecas se sigue trabajando e impulsando la unidad y la consolidación de la Cuarta Transformación junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador e insistirá por la vía política para que las cosas se repongan.

Además, Narro Céspedes denunció que el 50 por ciento de los consultados para la encuesta fueron adultos mayores, lo que es una muestra de que fueron utilizados los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

“Aquí nadie se rinde”:

Luis Medina Lizalde

Asimismo, el otro pre candidato, José Luis Medina Lizalde, escribió que su red social de Facebook que su compromiso es “colocar por encima de toda consideración, los intereses superiores del pueblo de Zacatecas y no los de mi persona o grupo. En ese sentido, soy un convencido que los intereses superiores del pueblo de Zacatecas tienen su mejor garantía en la plataforma de Morena, sus principios y el histórico liderazgo de Andrés Manuel López Obrador”.

“He decidido combatir jurídicamente, lo que considero violaciones evidentes a la convocatoria de Morena, sin perder de vista que la justicia electoral carece de las virtudes de imparcialidad que todo aparato judicial debe brindar. Lo hago para aportar mi grano de arena al probable avasallamiento de las aspiraciones de los aspirantes verdaderamente identificados con los ideales de Morena para que su lugar sea ocupado por las brigadas de oportunistas que ya se asoman, y que al no compartir los ideales de Morena cuando acceden a cargos desprestigian a la Cuarta Transformación con sus actos”.

Asimismo, Medina Lizalde señaló que emprenderá tal acción convencido de que la figura pública de David Monreal ha sido “gravemente dañada” por las constantes denuncias de utilización de la estructura de “Servidores de la Nación” en el estado de Zacatecas y por los aún más graves señalamientos sobre su desempeño como Coordinador del Programa Ganadero, que desembocó en su extinción.

“Me siento orgulloso de un esfuerzo muy desigual, dejando constancia de no recurrir a dinero sucio público y privado, he recorrido todo el estado y lo seguiré haciendo. La lucha aún no termina, aportaré mi mejor esfuerzo a un desenlace conveniente para los superiores intereses del pueblo zacatecanos y con serenidad asumiré las consecuencias de una lucha en la que creo. Desde que estoy en la vida pública siempre me guía la convicción de que “Aquí nadie se rinde” aseveró el “Oso” Medina en su publicación.

“En Morena, no hay nada en lo

oscurito”: Soledad Luévano

Ante la incógnita de lo que sucedió al interior del partido y las más de dos horas de retraso en anunciar al favorecido, fue la senadora y también aspirante Soledad Luévano Cantú quien dio cuenta de lo acaecido en la mesa, informando que primero les presentaron la encuesta, los resultados, la metodología, las variables y las conclusiones “en un proyector”.

“Sí la memoria no me falla, David obtuvo el 36 por ciento de las preferencias, Narro el 12 por ciento, Ulises el 10 por ciento, yo el 8 por ciento, Luis Medina 5 por ciento, Geovanna el 3 por ciento, un señor Enríquez que también se registró el 0.3 por ciento y 25 por ciento de indecisos”.

En la reunión, subrayó Luévano Cantú, pidió que Ulises Mejía fuera expulsado por tener sentencia firme por violencia de género, “pero al resultar perdedor, nuestro dirigente nacional consideró que sacarlo era rudeza innecesaria y se le permitió continuar en la mesa por cortesía”.

“Geovanna se retiró porque tenía otro compromiso, Luis Medina hizo algunos reclamos por la legitimidad del proceso, dijo que iría a los tribunales y se retiró por un asunto personal. El alcalde de la capital se quejó por la ingobernabilidad de su cabildo y durante tres horas Narro pidió la reposición del proceso con una mesa de negociación”.

“Afuera de las instalaciones, porros pagados por Ulises y Narro se lanzaron en contra de unos jóvenes que apoyaban a David, pero los chavos le pusieron prudencia y no pasó a mayores. Cuando todos estábamos hartos de escuchar necedades, Mario Delgado, presidente de Morena, informó que saldría a anunciar los resultados, invitó a todos los que quisieran acompañar el anuncio y finalmente se hizo público que David será el candidato. En Morena no hay nada en lo obscurito, todo es de frente”, aseveró en sus redes sociales la senadora.