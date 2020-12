En la búsqueda de más cine

Cine mexicano en Cannes. Imagen del Festival Internacional de Cine de Morelia.

La Gualdra 461 / Cine

Por cualesquiera que sean las razones, el 2020 es un año que jamás olvidaremos. La vida de muchas personas cambió casi de la noche a la mañana, a tal grado de que muchos todavía nos seguimos adaptando a la nueva normalidad que se trata de establecer.

Como era de esperarse, el cine también se vio fuertemente afectado desde el inicio de la pandemia. Al mismo tiempo que todos los complejos y salas se iban cerrando hasta nuevo aviso, gran parte de los estudios en Hollywood decidió posponer de manera indefinida el estreno de sus producciones más fuertes.

Después de algunos meses, las salas volverían a abrir, pero muchas de las películas que fueron exhibidas pasaron sin pena ni gloria, y con una recepción en taquilla muy pobre. Esto ha generado la idea, compartida por muchos, de que el 2020 fue un mal año para el cine.

En mi caso particular, no estoy de acuerdo con dicha idea, pues jamás he considerado que el impacto de una película se encuentre en su inmediatez ni en que sea exhibida en una gran cartelera. Es claro que en el 2020 no asistí al cine tantas veces como me hubiera gustado, pero eso no disminuyó la cantidad de películas que descubrí, y, sobre todo, no afectó a mi curiosidad por seguirlas buscando. Las películas que vi este año y el entusiasmo de seguir viendo más cine me sirvieron para sobrellevar la situación de aislamiento actual.

Mientras muchas de las grandes productoras de cine comercial decidieron enlatar sus películas hasta una fecha sin definir, fueron los estudios independientes los que apostaron por los servicios en streaming y las proyecciones en línea.

Por poner un ejemplo, debo admitir que en otros años no vi tanto cine mexicano como me gustaría, y mucho de esto se debe a que las producciones de calidad rara vez tienen una buena distribución en las cadenas de cine nacionales. Con la pandemia, muchas distribuidoras mexicanas terminaron lanzando sus producciones en línea, al mismo tiempo que los festivales de cine más importantes adoptaron formatos híbridos para que sus películas en competencia lograran llegar a más personas. Tal vez el 2020 sea el año en el que menos asistí al cine, pero también fue en el que vi más películas mexicanas.

En ese sentido, con todas las dificultades que presentó el año, me gusta pensar que nos ayudó a reflexionar sobre el tipo de cine que nos gusta ver, y por cuales medios accedemos a este. Mientras dure la pandemia, espero que las personas sigamos manteniendo ese mismo entusiasmo y gusto por el cine, y seamos conscientes de que las buenas películas están ahí, siempre que estemos dispuestos a buscarlas.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_461_