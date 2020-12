La Gualdra 461 / Río de palabras

¿Cómo no sentir dolor? Mire nada más tanta y tanta cosa que está pasando. ¿A poco no ve las noticias? ¿No se mete a las páginas de internet? Si en todas partes salen imágenes, videos. Dan ganas de agarrarse a llorar, hasta de lamentarse a grito abierto. Pero uno se aguanta, se hace fuerte porque pues si no, terminaría uno ahí tirado nomás ahogándose en el llanto. Fíjese que a veces hay noches en que nada más no duermo ni descanso, la cabeza me empieza a dar vueltas de pura y pura pensadera: que qué será de nosotros, qué cómo vamos a enfrentar ahora el mundo, qué cómo voy a volver a ver a mi gente. No, no crea, sí es muy duro esto. Otras veces hasta el hambre se me quita y eso que he aprendido a hacer tantas cosas, recetas que ve uno en el internet o en los programas de la tele. Me gana la emoción cuando ando preparando todo, pero ya cuando termino y me acuerdo de la soledad se me quita el hambre y termino guardando todo en el refri, esperando que se eche a perder para tirarlo finalmente al cesto. Es que, ¿cómo no sentirse así? Yo de plano no sé cómo hacerlo. Y por todas partes también los mensajes de esperanza de que ya mero, ahora sí, se terminará esto. A veces también me dan ganas de dejar de lado los malos pensamientos: la esperanza muere al último, he escuchado. La verdad no sé, a mí siempre se me muere primero.

