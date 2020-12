Senador José Narro Céspedes da positivo a Covid-19

El senador zacatecano de Morena, José Narro Céspedes. Foto Cuartoscuro / Archivo

Ciudad de México. El senador federal por Zacatecas, José Narro Céspedes, informó que resultó positivo a Covid-19, y que se encuentra sin problemas de salud graves, por lo que seguirá sus labores en confinamiento.

En su cuenta de Twitter, el político de extracción morenista, escribió que “en un acto de responsabilidad, semanalmente me practico prueba de Covid 19 en el Senado. Me notificaron que resulté positivo; me encuentro estable y sigo trabajando desde mi casa por Zacatecas y por nuestro país. ¡Ánimo!”.