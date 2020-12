¿Vamos bien?

Recientemente el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, exhortó a Brasil y México a tomarse la pandemia “muy en serio” ante la alarmante aceleración en los contagios por coronavirus. En el caso de México, el titular de la OMS refirió que el número de casos y de muertes se ha duplicado, esto en un contexto donde el país se divide entre los contagios y el colapso de la economía,; en este sentido, al 4 de diciembre de 2020 la Dirección General de Epidemiología estima 1 millón 334 mil 822 casos positivos, 71 mil 844 casos activos y 125 mil 084 defunciones. La cifra de defunciones es preocupante considerando que el 4 junio el subsecretario de Salud, Hugo López – Gatell, refirió que un escenario catastrófico para el país implicaría más de 60 mil muertes por Covid – 19; no obstante, a la fecha los fallecimientos son más del doble de lo considerado por las autoridades de salud. Con respecto a los señalamientos de la OMS, López – Gatell refirió que no tiene nada que responder a su titular al considerar que los medios distorsionaron su mensaje y en realidad invitaba a que todos se tomen con seriedad la pandemia; asimismo, el subsecretario de salud declaró que si bien respeta la pluralidad de opiniones, para que un argumento tenga eco es necesario sustentarlo.

El impacto más directo de la pandemia es en el tema de salud por lo que será fundamental el su manejo desde este sector. En este aspecto la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a inicios del mes de septiembre emitió una crítica para señalar que el manejo de la pandemia en México ha sido irresponsable y su estrategia ha fallado con severas consecuencias. La COPARMEX refiere como temas preocupantes la letalidad del virus que ubica al país entre los territorios con más muertes; el número de fallecimientos en el personal de salud; la falta de equipo médica de protección suficiente para enfrentar la epidemia; y el subejercicio en el gasto en salud ante la peor emergencia sanitaria de la historia reciente. Es importante mencionar que algunos datos deben ser interpretados con cautela debido a su comparabilidad y el entorno de los diferentes países y por la forma en que se realiza el registro de la información, no obstante, a pesar de esto es posible obtener información útil para el análisis. En materia de muertes por Covid -19, CNN Expansión, refirió que a mediados del mes de octubre la tasas de letalidad en México era de 10.2 por ciento, una de las más altas entre los países con más casos y la segunda en todo el planeta, en comparación con Estados Unidos que es el país más afectado y que tiene una tasa de solo 2.8 por ciento. En lo que se refiere a las muertes del personal de salud, el 3 de septiembre Amnistía Internacional (AI) informó que en México había 1 mil 320 fallecidos, la cifra más alta conocida para un solo país; asimismo, de acuerdo con datos publicados por CNN Expansión la letalidad por coronavirus guarda relación con la disponibilidad de equipos de protección para el personal médico; en este sentido, el estudio titulado “Expuesto, Acallado y Atacado”, publicado por AI en Julio de 2020, refiere que existe escasez de este equipo en los países analizados donde se incluye a México, denunciando que existen casos donde este no se proporcionó lo que obligó al personal de salud a adquirirlos y pagarlos de su bolsillo; en este tenor, el estudio refiere el caso de una doctora que labora en la Ciudad de México y quien declaró invertir en promedio el 12 por ciento de sus ingresos mensuales para la compra de equipo te protección. Por último, con relación a las muertes del personal médico y a la falta de equipo de protección, el Sol de México refirió que hasta el mes de septiembre el gobierno federal tuvo un subejercicio de 21 mil millones de pesos, equivalentes a 11 veces el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos humano en 2020. Como dato adicional se puede mencionar el Ranking de Resiliencia Covid estimado por Bloomberg, el cual puntúa economías de 200 mil millones de dólares con base en diez variables que van desde el aumento de casos del virus hasta los acuerdos para el suministro de vacunas, se consideraron 53 países en donde México obtuvo el último lugar.

De forma complementaria a las declaraciones de López – Gatell, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México no se ha visto rebasado por la pandemia, empero, este no parece ser el caso. Con base en la información presentada se puede observar que el manejo de la pandemia ha sido inadecuado, pues la cifra de muertos ha doblado la del escenario catastrófico, hay una alta tasa de mortalidad general y dentro del personal médico, y el gasto en salud no se está ni siquiera ejerciendo acorde a las circunstancias para mantener en las mejores condiciones posibles al personal de la salud. Asimismo, tampoco es coincidencia que organismos y medios de comunicación internacionales coincidan en el deficiente desempeño de México para hacer frente al coronavirus.

Desafortunadamente, ha quedado claro que los argumentos sustentados, vengan de donde vengan, no tienen lugar en el reino de los “otros datos”.

