A directiva de Issstezac le urge vender bienes para usar dinero en proceso electoral: jubiladas

Ofelia Alvarado Ramírez y Lucía Venegas Rodríguez ■ FOTOS: ODÍN SALINAS

■ Señalan que “el PRI es un partido que está en agonía y seguramente va a perder”

■ Opinan que la Junta Directiva no representa a los trabajadores, se integra por personajes que no defienden las necesidades ni derechos de trabajadores y los jubilados y pensionados

Integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) advirtieron que las autoridades del Gobierno del Estado y directivos de ese organismo pretenden vender los bienes inmuebles de ese organismo a la brevedad posible, pero no para constituir un fideicomiso de pensiones, sino para la campaña electoral del Partido evolucionario Institucional (PRI).

Ofelia Alvarado Ramírez, maestra jubilada, expuso que “el PRI es un partido que está en agonía y seguramente va a perder, pero ellos tienen que aprovechar el tiempo y la única manera de obtener dinero fácil, sin dar cuentas a nadie, es vendiendo los bienes inmuebles del Issstezac y repartirlos entre ellos, entre el gobernador y su grupo”, dijo.

“Me hago responsable de lo que digo y creo que la venta de los bienes del instituto será para lo que ellos puedan llevarse en lo personal y para las campañas políticas del próximo año, porque vemos que ya empiezan a moverse y varias de las acciones que están haciendo van en esa vía”, añadió.

Afirmó que esa práctica la han hecho en al menos 20 años, por lo que esta vez tampoco es la excepción, por lo que es probable que la venta de los bienes del Issstezac sea con esa intencionalidad.

Además, refirió que, durante muchos años, los directivos usaron los recursos para hacer viajes al extranjero, para compras de bienes materiales e inmuebles, para empresas, “y nunca nadie les hizo nada”.

Alvarado Ramírez señaló que los responsables de la crisis financiera del Issstezac son los titulares de varios espacios gubernamentales, incluyendo al gobernador Alejandro Tello, de quien existe “una falta de sensibilidad, una falta de compromiso social y una permisividad terrible hacia su gente”.

Opinó que Jorge Miranda, secretario de Finanzas y presidente de la Junta Directiva del instituto, “es el cerebro de todo esto y ha hecho declaraciones de que va a fusionar las pensiones, como diciendo que nosotros somos los privilegiados y que no nos damos cuenta de eso”.

Sin embargo, aseguró que la mayoría de los salarios de los maestros estatales son bajos y mucho tiempo “ganamos una miseria” hasta que se logró la homologación del salario estatal con el federal.

“Ahora ganamos regular, porque nunca vamos a tener los salarios que tienen los políticos allegados al grupo en el poder. Miranda hace uso y abuso de los recursos y una falta de transparencia”, agregó.

Alvarado Ramírez comentó que “una de las amenazas de este funcionario es fusionar las dos pensiones y que se quede una. Eso le va a dejar muchos recursos al Issstezac, porque hay quien tienen cotizaciones muy altas, es decir, pagó más de lo que le correspondía los últimos cinco años y por eso tienen una pensión mayor. Entonces la urgencia es hacer dinero de aquí a que se acabe este año que es lo que les queda”.

Por su parte, Lucía Venegas Rodríguez, integrante del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, denunció que el director de ese organismo, Marco Vinicio Flores Guerrero, se ha caracterizado por una actitud ilegal, ya que no ha respetado la Ley del Issstezac que se aprobó en 2015.

“Esa ley no ha servido de nada más que para interpretarla tendenciosamente en favor del despojo y mal uso que hacen del recurso, en perjuicio de los compañeros que en marzo fueron jubilados con 30 por ciento menos de lo que les correspondía, además de la suspensión de los créditos para los trabajadores, pero sí los ofrece para diputados y políticos”, expuso.

“Otorga créditos de manera selectiva y que nunca se van a pagar, mientras que cualquier trabajador, al solicitar un crédito, es candidato idóneo para que pague hasta el último centavo. Ellos saben a dónde van los créditos selectivos y con cual intención”, dijo.

También manifestó que la Junta Directiva no representa a los trabajadores, pues se integra por personajes que no defienden las necesidades ni los derechos de los trabajadores y los jubilados y pensionados.

Venegas Rodríguez denunció que funcionarios de Gobierno del Estado están incurriendo en acoso contra los trabajadores, pues han emitido en los medios de comunicación que no habrá aguinaldo, pero “no es una dádiva, ni un favor, ni un acto de proselitismo, sino un derecho”.

Dio a conocer que un grupo multidisciplinario de académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas está realizando un estudio sobre la crisis financiera del Issstezac, a la par de la que ha realizado la Auditoría Superior del Estado, y aunque se ha pretendido influenciarlas con el discurso oficial, “se han mantenido íntegras y libres en su postura”.

Por último, expuso que aún no se ha dado a conocer el resultado completo de la auditoría, por lo que no ha sido posible actuar contra los responsables. Mientras tanto, “están haciendo sus libres adaptaciones entre la ley y la auditoría para rescatar recursos en su favor y no en favor del fideicomiso de pensiones”.