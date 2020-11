AMLO, obligado a establecer con EU una relación de respeto, autonomía y colaboración: Luna Ayala

La presidenta del PAN señala que López Obrador es de los poquísimos líderes de Estado que aún no reconoce el triunfo de Biden ■ foto: la jornada

Opina que el presidente de la República cometió imprudencias: el haber ido al vecino país y apoyar a un candidato no se debió haber hecho en un procesos electoral

Luego del triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Berenice Luna Ayala consideró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está obligado, de manera diplomática, a desearle éxito al ganador y estará obligado, mediante los mecanismos pertinentes, a establecer una relación binacional de respeto, de autonomía y colaboración, para el beneficio de ambas naciones.

Tal obligación, consideró la líder panista, debe de ser con todos los países, pero más cuando se trata del vecino del norte, puesto que en gran medida lo que se suceda al otro lado de la frontera impactará en México, y sobre todo en casos como los de Zacatecas, una entidad en la que gran parte de su economía se sostiene por las remesas que envían los migrantes, por lo que, recalcó, lo que pasa en Estados Unidos, es de incumbencia estatal también.

“Sin embargo, y creo que al margen de cualquiera que haya ganado, se tiene que restablecer la relación, que con Biden va a costar más, no lo dudo, porque al final del día, a mi criterio personal, el Presidente de la República cometió imprudencias: el haber ido y apoyar a un candidato no se debió haber hecho en un procesos electoral. Es de los poquísimos líderes de Estado que aún no reconoce el triunfo de Biden, pero no tengo duda que al final del día se puede reconstruir la relación y hago votos porque así sea para el bien de México y nuestro estado”, aseveró.

Asimismo, Luna Ayala dijo esperar que la postura del presidente electo hacia la comunidad hispana sea diferente, ya que Donald Trump “fue grotesco” con el pueblo mexicano, como lo demostró con sus dichos de considerar a los migrantes como “violadores y rateros”, y con el hecho de que una de sus propuestas más intensas haya sido tener una política migratoria hostil hacia los hispanos.

Finalmente, la dirigente blanquiazul señaló que debe haber, además de una agenda que priorice los beneficios de los connacionales, otra en la que debe haber acuerdos internacionales de colaboración, ya que insistió que lo que suceda en Estados Unidos repercute en México, desde temas de seguridad hasta temas económicos, por lo que debe haber acuerdos respetando siempre la economía de cada nación y el margen jurídico, pero pensando siempre en el bien de las dos naciones.