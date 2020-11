Programa ganadero se suspendió por problemas en la operación: Villalobos

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México ■ foto: la jornada

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, reconoció en su comparecencia ante el Senado, los “problemas de operación” en el programa ganadero Crédito a la Palabra, coordinado por el zacatecano David Monreal Ávila, que provocaron que los recursos que se le designarían para este 2020, fueran reorientados a fin de atender otras prioridades, por lo que ahora está suspendido, pero que se buscará, dijo, la forma de reactivarlo y fortalecerlo.

En 2019, dicho programa, expuso Villalobos Arámbula, contribuyó al repoblamiento en el ámbito pecuario con la entrega de 46 mil 603 vaquillas y 2 mil 785 sementales, los cuales fueron destinados a incrementar los inventarios ganaderos en 475 municipios de 14 estados del país, con lo que se benefició a 13 mil 285 pequeños y medianos ganaderos, a quien se les otorgó también asistencia.

No obstante, productores de varias entidades federativas denunciaron fraude en los apoyos, ya que el ganado que se les entregó estaba enfermo y era de desecho.

En ese sentido, el senador por Zacatecas, José Narro Céspedes, perteneciente a la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, manifestó ante el funcionario federal que le parecía preocupante que se estuviera forzando a gente de las delegaciones a justificar lo que no se hizo bien en este programa, porque, aseveró, fue una defraudación para los ganaderos del país y también para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo tanto, Narro Céspedes hizo una invitación a reevaluar y modificar el programa, o elaborar una nueva propuesta que sea más transparente, que haga rendición de cuentas y que llegue directamente al productor y no haya problemas como los reportados con el ganado de desecho. El presidente López Obrador, concluyó Narro, ha dado muestras de que las cosas se pueden cambiar si hay voluntad política.

Cabe recordar que en el Congreso de la Unión y de acuerdo con la diputada federal, Mirna Maldonado Tapia, la Comisión de Ganadería tiene conocimiento de las denuncias y evidencias de dichos fraudes, porque no solamente se ha afectado a Zacatecas con este programa, sino a toda la nación, sin embargo, lamentó que no se logró en ocasión alguna la comparecencia de Monreal Ávila para aclarar la situación, aunque destacó que este año no se le asignó al programa ningún peso.

David Monreal Ávila presentó el pasado 30 de octubre su renuncia al cargo de coordinador general de Ganadería del Gobierno de México, ya que participará en el proceso electoral 2021 en el que buscará, por tercera ocasión, ganar la gubernatura de Zacatecas.

A pesar de que La Jornada Zacatecas no pudo contactarlo, David Monreal Ávila fue entrevistado por Gustavo Goitia en el programa ‘Sin pelos en la lengua’, donde declaró que se sentía satisfecho con las cuentas que había dejado en la Coordinación Nacional de Ganadería.

Sobre los malos manejos del programa crédito ganadero a la palabra, se limitó a decir que se trataba de una infamia. “Es muy lamentable que, en la ambición de poder, de dinero, de algunos legisladores, de algunos funcionarios del Gobierno del Estado, y algunos seudo periodistas los ‘chayotean’, no solamente con dinero de algunos actores políticos, sino dinero de recurso público. Me da mucha tristeza cómo han degenerado esta actividad porque eso (los malos manejos) fue una mentira que fueron construyendo”, declaró.

Y aunque el propio titular de la Sader se refirió a los malos manejos en este programa, Monreal Ávila aseguró que estas acusaciones fueron hechas por “personajes zacatecanos”, y, sin ofrecer una explicación en torno a las mismas, se ciñó a decir que “no se vale que pongan en duda la honestidad con que me he conducido y he trabajado toda mi vida”.