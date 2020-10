Atenderá SRE casos de menores migrantes expulsados de EU

Ante las revelaciones surgidas en Estados Unidos respecto a que autoridades migratorias de aquel país estarían expulsando a México a menores de edad y que provienen de otras naciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que dará seguimiento a los casos específicos que se identifiquen.

De acuerdo con información divulgada por el periódico New York Times, más de 200 niños centroamericanos han sido echados de Estados Unidos y enviados a México en los últimos ocho meses lo cual no sólo contradice un acuerdo diplomático entre ambos países respecto a que sólo infantes mexicanos y con supervisión de un adulto podrían ser enviados al país, sino que sobre todo, pone en riesgo a los menores repatriados porque no tienen aquí ningún tipo de conexión familiar.

Al respecto, la cancillería mexicana respondió: “El gobierno de México dará seguimiento a los casos específicos en los que menores de edad no acompañados de nacionalidad extranjera hayan ingresado a México de manera irregular desde Estados Unidos”.

De acuerdo con los datos aportados por el diario estadunidense, esos niños provendrían principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.