Importante, que Delgado busque unidad en Morena para fortalecer proyecto de la 4T, coinciden Narro y Mejía

José Narro Céspedes ■ fotos: andrés sánchez y miguel ángel núñez

■ La encuesta fue transparente, honesta y democrática, considera el alcalde capitalino

■ El senador desea que la gestión del nuevo presidente del partido sea una esperanza para los mexicanos que esperaron casi un siglo por un gobierno justo

Es importante que ante todo, se sigan los principios de no mentir, no traicionar y no robar y que el nuevo presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, busque cerrar filas y crear unidad en el partido para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación. Esto acorde a las palabras del senador José Narro Céspedes y el alcalde de la capital, Ulises Mejía Haro, ambos militantes de este partido.

El alcalde de la capital comentó que la encuesta en la que se eligió al nuevo presidente nacional del partido fue transparente, honesta y democrática, y se mostró una decisión de los simpatizantes del partido sobre la persona que tendrá que cargar una responsabilidad tan grande como la de impulsar el proyecto de la nación.

Para él, lo más importante por ahora es que se llame a la unidad del partido, que se llame a todos los que participaron en la elección interna a cerrar filas y fortalecer la unidad para seguir adelante en el proyecto de la Cuarta Transformación.

Comentó también que espera que todos los cambios que la nueva administración traiga sean positivos y que hagan del movimiento de Morena más fuerte y que se trabaje para que el proceso electoral del 2021 se lleve de la mejor manera, que impere la democracia y la honestidad y que de esta manera se pueda construir un proyecto desde los estados y municipios que vaya acorde a los ideales del partido y del proyecto de Nación que el presidente de la República ha estado construyendo.

Ante esto, aseguró que la mejor manera de lograr esto es la unidad, pues es notorio que los adversarios políticos siempre apuestan al famoso “divide y vencerás”, pero esto hace más daño de lo que se puede pensar y es en estos momentos en los que lo más importante es construir, no destruir y esto no se debe ver en el partido.

No a la guerra sucia

Sobre la elección de Delgado, el senador José Narro Céspedes comentó que en Morena se debe apostar a la unidad y a fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación y no a la guerra sucia, pues la razón por la que se creó el partido en primer lugar fue para reconstruir un país que fue dejado en crisis por las administraciones neoliberalistas.

Después de dar la bienvenida a Mario Delgado Carrillo, hizo votos para que su gestión sea una esperanza para los mexicanos que esperaron casi un siglo por un gobierno justo, uno que pueda reconstruir y levantar al país que fue saqueado por tantos años por las mismas personas que se supone debieron proteger y engrandecerlo y eso es lo más importante para seguir fortaleciendo el proyecto de la Cuarta Transformación.

Espera que esta nueva administración, que fue elegida por los militantes y todos aquellos que creen en este proyecto de nación, busque crear lazos de unidad y no de división, además de que actúen con honradez y austeridad, teniendo siempre en cuenta los principios del partido y sin buscar hacer negocio con las instituciones que fueron creadas para apoyar al pueblo.

De la misma manera, invitó a todos los miembros del partido que participarán en el periodo electoral 2021 para que lo hagan teniendo en cuenta el proyecto y que busquen enaltecer el partido y no terminen manchando la reputación de este, por lo que habrán de participar en la contienda de manera honrada y transparente.