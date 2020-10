“No asumimos derrotas adelantadas; vamos avanzando y ganaremos la encuesta”: Narro

El senador José Narro Céspedes ■ foto: la jornada zacatecas

■ “David (Monreal) encabeza el sondeo, pero de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, dije o señalé que reconocía su triunfo; no se ha competido sobre nada en particular”

CIUDAD DE MÉXICO. Luego de que recientemente en conferencia de prensa en Zacatecas, el senador José Narro Céspedes adelantara el resultado de un sondeo que su equipo de trabajo había realizado en torno a medir el nivel de conocimiento que existe entre los diferentes actores políticos de nuestra entidad, sostuvo que ello se ha utilizado para denostar el reconocimiento que tiene frente a un instrumento y el resultado de dicho sondeo.

“El hecho de que yo haya divulgado que mi persona se encuentre en segundo lugar, respecto a otro actor político, no significa una derrota adelantada, no representa una abdicación, ni tampoco significa que yo le ‘levante la mano’ a alguien en particular”, agregó.

Consideró que lo expresado el pasado domingo en la capital zacatecana fue un acto de respeto a los resultados de un instrumento determinado, porque “no soy un político que busco y acepto sólo lo que me conviene, me reconozco como una persona comprometida con la verdad, sin importar si ésta me favorece o no”, aclaró, pues muchos piensan, agregó, que lo del domingo fue un error, “pero hoy afirmo categóricamente que simplemente lo hice en apego estricto al resultado objetivo del sondeo”.

Manifestó que en dicho sondeo y en esa variable en particular, el resultado de conocimiento no le favorece, pero ello no tiene nada que ver con la intención de seguirle a este personaje; son dos aspectos muy diferentes, pero no implica en sí mismo que debamos abandonar nuestro proyecto de seguir trabajando por nuestro hermoso Zacatecas.

“Hoy tenemos que aceptar con humildad los mensajes que la ciudadanía nos envía; debemos saber interpretar adecuadamente los últimos resultados electorales que evidentemente demuestran que tendrá que pasar un tiempo para que los habitantes de Coahuila e Hidalgo, puedan gozar de una transición a la democracia, y de la misma manera, aceptamos e intentamos interpretar adecuadamente los justos reclamos de la ciudadanía zacatecana; de lo contario, estaremos ausentes y omisos a escuchar las demandas de quienes honrosamente representamos”, explicó.

Fue claro en afirmar que el reconocer que David Monreal encabezaba un sondeo y en seguida él, cada vez con muchas posibilidades de alcanzarlo, trajo como consecuencia que los oficioso y serviles se dieran vuelo en las redes y donde pudieron decir que el senador José Narro Céspedes reconocía el primer lugar de conocimiento a David, dato que no debe sorprender, “pues es altamente conocido por su desempeño como servidor público”. subrayó.

Sin embargo, fue tajante al asegurar que la perversidad es manifiesta por lo siguiente: a que triunfo se referirán, si aún no hay contienda alguna, ni siquiera una convocatoria, nada.

Reiteró y admitió: “David encabeza el sondeo, pero de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, dije o señalé que reconocía su triunfo, pues no se ha competido sobre nada en particular”.

Expuso que en cualquier circunstancia tendremos que trabajar mucho para que en ejercicio dé la política se hable con verdad y claridad, sin la ya gastada formula de sorprender.

“Mi dicho es solamente uno: voy a ganar la encuesta; estamos para ello luchando cotidianamente al lado de miles de compañeras y compañeros que creen en nosotros, porque conocen nuestra trayectoria de lucha”, puntualizó.

Convocó a reforzar el trabajo, y buscar aquellas gentes hasta de las comunidades más apartadas y colonias más lejanas, para llevarles el mensaje y llamarles a que hagan oídos sordos a la falsedad y a las mentiras.

A los ciudadanos en general les dijo: “tú me conoces y sabes que estamos dispuestos a dejar la salea en la lucha por lograr darle a mis paisanos un Zacatecas que todos nos merecemos, para ganar la encuesta y luchar con fe y esperanza para recuperar Zacatecas”.