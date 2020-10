‘The trial of the Chicago 7’, de Aaron Sorkin: el artificio jurídico

La Gualdra 452 / Cine

En la industria fílmica moderna, Aaron Sorkin es uno de los guionistas más recurrentes y aclamados. Dentro del cine, su trabajo incluye la autoría de guiones correspondientes a cintas como A few good men (1992), Moneyball (2011), Steve Jobs (2015), así como de la extraordinaria The social network (2010), dirigida por David Fincher.

Los diálogos y monólogos escritos por Sorkin siempre tienen el sello característico del guionista, al estar sobrecargados de infinidad de referencias, que en pantalla son articulados con suma energía e ingenio, y que se encuentran siempre plagados de una inconfundible y aguda ironía. El segundo largometraje de Sorkin (quien ahora también funge como director) está repleto de intensas discusiones y debates donde de igual manera se deja ver su peculiar e irrepetible estilo.

En The trial of the Chicago 7 (2020), el contexto histórico es la convención demócrata que se llevó a cabo en agosto de 1968 en la ciudad de Chicago, y donde convergieron diversos movimientos de protesta antibélicos, que exigían el fin de la guerra de Vietnam. La película toma lugar meses después de dicho evento masivo, y narra la batalla legal que sufrieron los líderes de estos movimientos, quienes fueron detenidos y llevados a juicio al ser acusados de conspiración.

Esta batalla entre acusados, defensores y demandantes es encarnada por un elenco estelar que incluye a intérpretes de la talla de Mark Rylance, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt y Frank Langella, entre otros. El duelo encarnizado entre ambos frentes dentro del juzgado sirve para representar la maquinaria legal bajo la cual se rige el sistema jurídico del país vecino, y que a su vez se vuelve un testimonio de la corrupción del poder y el deseo de silenciar cualquier voz con un mensaje opositor.

En ese sentido, el filme de Sorkin es de una pertinencia valiosa, ya que mientras el realizador decide viajar medio siglo atrás y focalizarse en los movimientos activistas y contraculturales de los años 60, su relato también encuentra relaciones y paralelismos con la sociedad estadounidense actual, que se encuentra cada vez más dividida en cuestiones políticas.

Asimismo, Sorkin contextualiza el trasfondo de su historia por medio de elaborados montajes, reconstrucciones e imágenes de archivo que incluyen a las principales figuras y líderes de la década de los 60, entre los cuales también se muestran los asesinatos de JFK, Malcolm X y Martin Luther King Jr., así como imágenes de los estragos causados por el conflicto bélico en Vietnam.

Dentro de una propuesta con tantos elementos, temáticas y matices, resulta destacable el excepcional montaje de la cinta, cuyo ritmo frenético le otorga un enorme dinamismo a cada escena. Es así como la narración va oscilando entre pasado y presente dentro de las declaraciones del juicio, que son representadas por medio de flashbacks y que terminan haciendo de la película una experiencia sumamente emocionante y entretenida.

The Trial of the Chicago 7 es un filme combatiente y político, un drama jurídico a la vieja escuela. No se trata solo de una reconstrucción de un evento histórico que resuena en la actualidad, también es un imprescindible y nada aleccionador recordatorio de la importancia de defender nuestros ideales, así como de luchar por una causa justa.

