Cuidado con tus palabras

La Gualdra 450 / Río de palabras

No miras al lobo de frente, lo ves de reojo. Cuidado con sus palabras, baba. Palabras para endulzar. Áspero dejo de higo. Oveja sola que se ofrece para el sacrificio. Sol antaño. Amanecer. No lo mires a los ojos porque besa. Besa con cianuro. Maldita escritura. Quisiera hacer un diario del dolor. No, mejor del sufrimiento. Los dos dan náuseas. Pican debajo de la lengua. Entre los dientes y entre las piernas. No mires al lobo. No busques bajo la máscara.

