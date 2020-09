La Gualdra 449 / Río de palabras

Los abuelos no tienen dientes, son como el bebé de mi hermana al que dicen que apenas le van a salir. Por eso se ponen por las mañanas unos dientes falsos, se los fijan con una pasta verde que a veces se les sale y se les ven las encías. Los abuelos tienen sueño todo el tiempo, así como el bebé de mi hermana que se la pasa todo el día dormido; nada más que él despierta y llora, hace berrinche, le dan leche y se queda otra vez dormido. Los abuelos no, ellos despiertan, te miran y te sonríen con sus dientes falsos, se acercan a ti y te dan un beso, un dulce o una caricia sincera. Por eso yo prefiero estar con ellos que con mi hermana y su bebé, ella ni me hace caso y mis abuelos me apapachan todo el tiempo. Dice mi tía que mis papás no decidieron eso, que yo a mis abuelos solo puedo verlos de vez en cuando y pasar con ellos solo poco tiempo. Pero ya estoy harto de andar de aquí para allá cargando la pañalera, teniendo que bajar el ruido de la tele para que el bebé no se despierte, prestarle mis juguetes para que no llore y dejar de comer galletas y dulces para que a él no se le antojen. Un día de estos voy a salirme por la ventana, voy a ir derechito a la casa de mis abuelos, les voy a decir que ya puedo quedarme con ellos. Me esconderé en el clóset o debajo de la cama si mi hermana o mi tía vienen a buscarme. No importa que les pregunten a ellos, al fin todo se les olvida, bueno, casi todo, porque no se les olvida querernos.

