Unidad de Inteligencia Financiera investigará a involucrados en ‘La Estafa Maestra’

Debe intervenir para investigar la trazabilidad del dinero: Paula Rey

Si la FGR en su proceso de investigación considera que hay elementos suficientes para determinar que hubo otras personas implicadas, serán citadas a declarar

Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que, en el caso de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) y “La Estafa Maestra”, la dependencia resolvió con base en las irregulares detectadas en su momento; sin embargo, si hubiese otros personajes con indicios de participación, como lo ha revelado La Jornada Zacatecas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe intervenir para investigar la trazabilidad del dinero.

“La UIF podría hacer una investigación más profunda, revisar transferencias a cuentas bancarias y seguir la trazabilidad del recurso. En este caso, llegué a comentar en algún momento que desde el momento en que firmas, eres quien da la cara, este es el móvil que utilizan muchas personas que se dedican a hechos de corrupción: buscan que su nombre no aparezca en ningún lado y que no haya ninguna evidencia”, explicó.

Si la FGR en su proceso de investigación considera que hay elementos suficientes para determinar que hubo otras personas implicadas, serán citadas a declarar y posteriormente se pudiese solicitar la intervención de la UIF para investigar el movimiento que se hizo del dinero.

No obstante, dijo que ello es difícil porque la Ley de Responsabilidad protege los derechos humanos y aplican la presunción de inocencia. Es decir, “aunque sea cierto, pero no haya manera legal de probarlo, es complicado que pueda ir más allá”.

Aunado a ello, Ortiz Medina manifestó que en esa triangulación de recursos posiblemente el dinero se manejó en efectivo y, si no pasó por cuentas bancarias, será aún más difícil probar la responsabilidad de las otras personas que se presume que aparentemente participaron.

“No es sencillo el tema y entonces la Fiscalía es la que pudiera determinar su hay elementos para vincular a estas otras personas”; mientras tanto, el problema reside en que los imputados firmaron los convenios, contratos, la documentación y las validaciones y en ello “no aparece la firma de las personas que ellos mencionan”.

Recordó que la SFP resuelve y sanciona irregularidades de carácter administrativo, por lo que, en el caso de la UPSZ, puede haber otros delitos que corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR). En este caso, la UIF puede indagar la ruta que dinero que se trianguló entre las instancias que se inmiscuyeron.

“Nosotros revisamos el manejo que se dio de los recursos, los contratos, convenios, documentación comprobatoria y observamos ese tipo de maniobras. Incluso nos sirvió para poder implementar una política en todos los entes educativos del Gobierno del Estado y prever que no se dieran situaciones similares”, expuso.

Cuando ocurrió la triangulación de recursos, con la participación de instituciones educativas en la entidad, Ortiz Medina recordó que se envió un oficio a todas las instituciones que buscaban obtener recursos mediante ese tipo de programas, “y les dijimos que no era conveniente porque tendrían que cambiar su contabilidad y eran muy opacos”.

Comentó que la inhabilitación del ex rector Salvador Lara Martínez, no solamente fue por observaciones alusivas a “La Estafa Maestra”, también al ejercicio del presupuesto asignado a la institución.

En caso de que hubiese otros personajes que operaron los convenios, refirió que se trata de hechos de corrupción que escapan a las competencias y facultades de la SFP, debido a que esa auditoría ya se cerró.

“Al iniciar una auditoría, se puede ampliar a otros rubros, pero en este caso nosotros nos constreñimos al orden de auditoría que se emitió en ese momento y era revisar el ejercicio del recurso. Advertimos situaciones irregulares y en ese sentido hicimos lo que nos obliga la ley”, explicó.

Ortiz Medina expuso que es en la investigación de la FGR donde han surgido otros posibles participantes en la triangulación de recursos, pero a la SFP solamente le tocó revisar irregularidades administrativas.

En lo que respecta a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y su participación en “La Estafa Maestra”, puntualizó que al ser una instancia autónoma la SFP no tenía la facultad de indagar.

En la investigación que se realizó sobre el ejercicio de recursos en 2015 y 2016, refirió que los nombres de Guadalupe Estrada Rodríguez y Nicolás Castañeda Tejeda no aparecieron, debido a que la Rectoría de la universidad estaba encabezada por Salvador Lara Martínez y por lo tanto se tendría que hacer una investigación diferente para conocer la manera en que estos pudiesen haber operado o participado.

“Esa sería una investigación para la Fiscalía, porque estaríamos hablando de delitos de corrupción y nosotros revisamos faltas administrativas. Señalo esto porque, al no ser funcionarios públicos implicados, la Función Pública no los puede investigar porque no eran servidores públicos en ese momento”, concluyó Ortiz Medina.