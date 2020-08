Resolución del TEPJF atropella vida interna de Morena, pero se acatará mandato: Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez Cuéllar continúa como presidente interino ■ foto: la jornada

El partido entrará en contacto inmediato con el INE para establecer los mecanismos de cooperación para hacer cumplir la sentencia y revisar las reglas en las que se basará el proceso

El 30 de agosto celebrarán una sesión extraordinaria para acordar las reuniones en cada uno de los distritos para definir a los mejores perfiles que participarán: Luján

Se trata de una situación para dificultar las cosas para Morena, “para evitar la mayoría en la Legislatura federal y en lo que se juega el año que entra”: Del Real

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional interino de Morena, dijo que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atropella la vida interna del partido, pero acatarán el mandato de renovar la dirigencia nacional del partido mediante una encuesta abierta a la población.

Este viernes, la militancia de Morena, en sesión virtual, manifestó su desacuerdo con la resolución del Trife.

En la Asamblea Nacional de Morena, convocada la tarde de este viernes, participaron Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional interino; Bertha Luján, aspirante a la dirigencia, los senadores Martí Batres y Citlalli Hernández, entre otros.

“Acatar la sentencia del Tribunal no nos exime de dar nuestro punto de vista sobre el contenido de lo que aprobaron, arbitrariamente, los magistrados”, dijo Ramírez Cuéllar en su intervención.

También afirmó que realizar la encuesta siempre estuvo presente para el proceso de renovación, el cual, señaló, no fue cancelado, sino suspendido debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Ese compromiso quedó plasmado en la convocatoria emitida el 29 de marzo y en la del 29 de junio (…) Nunca cancelamos ningún acto que se derivara de la convocatoria, solo se suspendieron por un mandato de la autoridad sanitaria”, agregó.

Ramírez Cuéllar adelantó que ahora, ante el fallo, Morena entrará en contacto inmediato con el INE para establecer los mecanismos de cooperación para hacer cumplir la sentencia y revisar las reglas en las que se basará el proceso.

En este sentido, Luján enfatizó que es importante que en la sentencia del TEPJF y en la elaboración de la encuesta se contemple que cualquier candidatura interna deba cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto de Morena, como tener una “historia cercana al proyecto”.

Luján adelantó que el 30 de agosto Morena celebrará una sesión extraordinaria para acordar las reuniones en cada uno de los distritos para definir a los mejores perfiles que participarán en este proceso.

Asimismo, manifestó que, al estar cerca el proceso electoral 2020-2021, Morena tiene el reto de fortalecerse desde las bases, por lo que hizo un llamado a la unificación.

Luján lamentó que en Morena se haya vuelto un “deporte” acudir al TEPJF a plantear asuntos que competen al partido.

También planteó a legisladores de Morena que impulsen una iniciativa para modificar la ley en el sentido de que, si una institución política se ve afectada por las decisiones del TEPJF, pueda acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los senadores Batres y Hernández coincidieron en que, aunque no apoyan la sentencia del TEPJF, hay una oportunidad para renovar la dirigencia nacional y mejorar los perfiles de los líderes.

Intromisión salvaje del

Trife: Del Real

Según Gilberto del Real, militante de izquierda y fundador de Morena, se pudo ver una reacción interesante de los participantes sobre la resolución del Trife, aunque la discusión apenas inicia, pues adelantó que en los últimos días del mes se dará una sesión del Consejo Nacional, que es donde se ajustarán las cuestiones formales.

Aunque se pudo ver también que algunos aceptaron las condiciones impuestas, en lo general se percibe coraje por la “intromisión salvaje” del TEPJF que, de acuerdo con la ley y a los estatutos del partido, se trata de una “injerencia ilegítima”.

Originalmente los candidatos deben cumplir con ciertas condiciones para ocupar los cargos de presidente y secretario general de la dirigencia nacional, que “por encuesta no se pueden cumplir”, como que sean congresistas, en este sentido, Del Real acusó que “a quien le dé la gana puede proponerse y ganar, con que diga que sí es de Morena ya se va a lograr” aun cuando no sea militante de Morena, pero aseveró que no hay forma de comprobarlo.

Del mismo modo denunció que se trata de una situación para dificultar las cosas para Morena, “para evitar que tengan la mayoría en la Legislatura federal y en lo que se juega el año que entra”, las Legislaturas locales, alcaldías y gubernaturas.

En cuanto al otro punto de la sentencia, donde se determinó con seis votos contra uno que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) quien regule la encuesta para elegir a la nueva dirigencia, calificó como “aberración del tribunal” que se obligue al partido a pagar “porque se nos fusile”.

Aun así, el morenista se mostró optimista de que la discusión abra otras posibilidades, “por salud del sistema de partidos políticos nadie debería aceptarlo”, aseguró, e incluso admitió que “puede salir algo muy bueno si la discusión se toma con seriedad”.