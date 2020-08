Se deslinda Domínguez de corrupción; “bajeza inaudita” de Lozoya, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, en la conferencia matutina del 19 de agosto de 2020, en esa entidad. Imagen tomada de la transmisión en vivo

Querétaro, Qro. Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó que la filtración de un video donde aparece uno de sus ex colaboradores recibiendo dinero, y de la denuncia de Emilio L. que lo involucra en recibir supuestos sobornos para aprobar la reforma energética, es una infamia que atribuyó a una intención política y porque, dijo, el próximo año hay elecciones en la entidad.

“No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco protección a cambio de falsedades”, dijo al inicio de la conferencia de prensa del mandatario, en esta ciudad. Es una “bajeza inaudita” del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), subrayó.

Luego de que el gobernador señaló que será su única postura pública sobre los presuntos sobornos, el presidente pidió que, por urbanidad política, en la conferencia de hoy no se abordara más el asunto. “Además, corresponde a la Fiscalía General de la República aclararlo en su momento. Se va a seguir hablando sobre el tema, pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos, grandes y graves problemas nacionales que podríamos omitir o dejarlo pendiente o hacer una prórroga”, dijo López Obrador.

Domínguez Servién, quien expresó su “respeto y gratitud” al presidente por el respaldo a la entidad, sostuvo que nadie podría comprar su voto como senador del PAN (2012-2015), para votar la reforma energética de 2013, porque incluso él mismo presentó una iniciativa al respecto.

Después de señalar que los dichos del ex director de Pemex “valen lo mismo que su prestigio: nada”, insistió que siempre respaldó dicha reforma.

“Nadie puede comprar lo que ya tiene. Desde que fui diputado federal apoyé la reforma energética en 2008, propuesta por el PAN, la seguí apoyando como senador y la presenté personalmente a nombre de mi partido.

“Siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país. Por tanto, como legislador mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos como legislador, su operación. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal. Además, lo reitero, no vivo de la política”.

En referencia al video donde aparece su ex secretario privado Guillermo Gutiérrez Badillo, el gobernador de Querétaro sostuvo que además “nadie paga para que le peguen”.

Esto porque, afirmó, durante la discusión de la reforma a la Constitución en materia energética presentó 807 reservas y modificaciones a la reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Si fueran ciertas las infamias, no hubiera quitado su servidor el control del Consejo de Administración de Pemex ni quitado cinco asientos que tenía en ese momento el sindicato petrolero. El Consejo aprueba contratos, obras, proveedores. Sacar al sindicato no sólo incomodó a aquel gobierno, sino que detonó amenazas contra mi vida”.

O bien, dijo, tampoco habría propuesto la creación de un fondo petrolero con recursos etiquetados “para asegurar la transparencia y evitar el saqueo que después se dio”.

Luego de señalar que lo atacan porque es un gobernador que da resultados, cerró así su declaración: “Señor presidente, estoy muy contento con su presencia, del gabinete de seguridad y Querétaro sigue fuerte cuando está usted aquí”.

A su vez, el presidente señaló que hay buenos resultados en materia de seguridad en el estado. “Se ha avanzado de garantizar la paz y la tranquilidad en Querétaro. Trabajamos de manera coordinada“ con el gobernador.