Accidentes vehiculares han disminuido entre 30 y 40% durante la pandemia: Policía Vial

Ahora con las lluvias se han registrado algunos percances importantes ■ FOTO: LA JORNADA

Los accidentes vehiculares han disminuido entre 30 y 40 por ciento durante la pandemia, esto en respuesta a la baja en movilidad derivada de la contingencia, afirmó Francisco Oswaldo Caldera Murillo, titular de la Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV).

Agregó que por la poca circulación, bajó mucho la incidencia de accidentes, permitiendo que funcionaran como apoyo en los filtros del Sector Salud a lo largo del estado y en las ciudades.

El funcionario complementó su declaración indicando que, al inicio de la cuarentena y debido a que el bulevar se quedó solo, algunas personas “lo tomaban como autopista” y conducían a altas velocidades, pero fue una situación que se identificó “inmediatamente” y por la que se implementaron los operativos Carrusel y de disminución de velocidad, controlándola fácilmente.

Posteriormente, con la liberación de servicios esenciales y actividades comerciales, se aumentó el tráfico vehicular, aunque no con la cantidad de automóviles que circulan en conjunto en un día normal, ya que no hay escuela y trabajo como en la vida cotidiana.

Aun así se presentaron accidentes; recientemente, en el corte del 22 al 28 de julio, en la zona metropolitana hubo 16 percances, aunque no fueron graves, sino choques por alcance.

Asimismo, debido a la lluvia estos han ido aumentando en frecuencia y gravedad; incluso una patrulla de la Metropol y otra más de la policía municipal tuvieron accidentes en los últimos días, debido a esto “sí tenemos accidentes, pero están controlados de cierta manera”.

Cabe señalar que los percances que ocurren son ocasionados en su mayoría por distractores, siendo el principal el teléfono celular, por lo que el director recomienda a los automovilistas limitar velocidad, guardar la distancia de al menos tres metros entre cada auto para evitar percances o, en su defecto, carambolas— y tomar todas las precauciones para conducir bajo la lluvia: encender intermitentes y asegurarse de que funcionen los limpiaparabrisas, ya que “mucha gente no sabe conducir con lluvia”.

Asimismo aseguró que, como autoridad, respetan la decisión de no tomar el transporte público por ser un foco de infección, pero de ser el caso pide que sigan todas las recomendaciones y no atiendan el celular, así como que sus salidas, pues éstas deberían estar destinadas para temas esenciales.

En cuanto a la nueva normalidad, afirmó que no se han dado accidentes por abuso en el consumo de alcohol, aunque no hay filtros como en situaciones normales; sin embargo, aclaró que cualquier elemento que identifique una persona con bebidas embriagantes automáticamente son detenidas y se les aplican las multas máximas; señalando que por indicaciones del Sector Salud no se están practicando pruebas de aliento, para que las personas tomen sus precauciones.