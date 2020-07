Ante crisis financiera derivada de la contingencia sanitaria, Godezac emitirá un decreto dirigido a escuelas en apoyo a padres de familia

Captura del video de la conferencia ofrecida hoy, transmitido vía página de Facebook de Gobierno de Zacatecas

Las medidas consisten en el no pago de cuotas escolares, la no exigencia de uniformes escolares y la no solicitud de libros distintos a los de texto gratuito

Esto, debido a que, en la entidad, durante la actual pandemia de Covid-19, se han perdido 6 mil 700 empleos

No hay condiciones en Zacatecas para iniciar clases en agosto próximo, ni de manera presencial ni híbrida, hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde: Tello y Mercado

Ante la crisis financiera que ha provocado la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Gobierno del Estado emitirá un decreto de no pago de cuotas escolares por parte de los padres de familia, no exigencia de uniformes escolares y no solicitud de libros distintos a los de texto gratuito.

Asimismo, Alejandro Tello Cristerna, mandatario estatal, y Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación, informaron que en Zacatecas no hay las condiciones para iniciar clases en este mes de agosto ni de manera presencial ni híbrida, hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde.

El titular del Ejecutivo en la entidad indicó, entonces, que el inicio del ciclo escolar se llevará a cabo en el momento en que lo determine el Gobierno federal, para lo cual se espera que haya acuerdos y definiciones en la reunión de Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) que se efectuará el próximo lunes.

No obstante, reiteró que, de entrada, no habrá modalidad presencial ni modalidad híbrida hasta que el semáforo epidemiológico sea verde, por lo que la respuesta no está en las autoridades, sino en la sociedad, con las medidas de prevención que utilice para evitar más contagios.

Sobre el decreto gubernamental, Tello Cristerna detalló que el no pago de cuotas y la no exigencia de uniformes ni libros que no sean de texto gratuito obedecen a la necesidad de atender la economía de las familias por la crisis financiera que se ha derivado por la pandemia.

Comentó que, en el estado, durante la contingencia sanitaria, se han perdido 6 mil 700 empleos, por lo que muchas familias se encuentran en una situación de incertidumbre. Ante esta situación, dichas medidas pretenden apoyar en ese sentido.

También manifestó que la contingencia sanitaria no ha terminado, de manera que la prioridad del Gobierno del Estado es garantizar la salud de los alumnos y docentes, motivo por el cual se ha preparado un “inicio seguro” mediante el modelo educativo a distancia.