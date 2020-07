Al sonido de una buena canción de quien me ayudo a titularme de la carrera gracias a su música, comenzamos con nuestra simpática columna, tengo mis gustos culposos, como todos en la vida, pero de mis cantantes preferidos se encuentra Adele y yo también ando solicitando sus dietas, por aquello de que esta cada vez más delgada y pues a mí, mis pantalones ya no me quedan. Les voy a contar una de mis anécdotas. Su servidor tenía un sastre ahí en la calle Aguascalientes “Gilbert” cobraba perrón, pero te dejaba la ropa “al puro centavo” hace tiempo cuando acudí a llevar un saco a reparar, me di cuenta que ya había muerto, algo sumamente lamentable, un sujeto con toda la calma, profesionalismo y amor por su trabajo, como pocos. Ahora tengo que conformarme con los “sastres” de Liverpool y pues la verdad “malos” con ganas.

Que descanse en paz el buen Gilbert.

Con esa entrada de mis gustos musicales llamados Adele, comenzamos lo que es nuestra simpática columna. No sin antes decirles que “no se aventuren a juzgar a alguien por su primera palabra o impresión” hay quienes somos menos o más de lo que demostramos.

¡Las apariencias engañan!

En estos días donde la contingencia parece ser interminable o al menos así estaremos los próximos 12 MESES ya me ando acostumbrando a vivir con cubrebocas, ya saben, no quiero llevar o traer el coronavirus a mis semejantes, y no por eso signifique que no tenga ganas de salir a echarme unas caguamas, abrazar a mi madre, hermanas, sobrinos o quiera fumarme un cigarro de la paz o quiera pasear por la calle con mi insana distancia, que dicho sea de paso, siempre la aplico.

Y en esta sinergia creo que todos debemos entender que no necesariamente lo mejor que nos puede pasar, es estar en un bar con 300 personas o en tu casa con 50, lo que necesitamos es estar con quien siempre hemos estado, se les dice FAMILIA y AMIGOS.

Se llama consistencia y obedece a un lazo llamado hermandad y lazos sanguíneos, el resto son cosas que llegan y se van cuando termina la fiesta, la jornada laboral o el dinero de la cartera.

Dejando de lado el tema de la contingencia, la juzgada y hasta los amigos que disparan en defensa propia las 3 primeras caguamas continuemos con lo que nos truje y a ello le llamaremos lo que hoy está en boca de todos, menos de la senadora de mayoría relativa, ya que ella está obsesionada con el Gobernador y no entiende de razón, es más, creo que ni siquiera sabe qué hace en el senado, casi puedo asegurar que ni siquiera va a cobrar.

Depositan con tarjeta, casi como algunos “compis” que conozco y se dicen políticos.

¡Hacen como que trabajan!

Les voy a enunciar algo que maneje hace 1 o 2 años en una de mis columnas.

En los Partidos Políticos existe el militante que no necesariamente es político, existe el simpatizante que igual, no necesariamente es político y existe el político que no necesariamente milita o simpatiza con un partido.

Y a mí supuesto, creo que la senadora de mayoría relativa está en el primer bloque, milita en un partido, pero no es política.

¡Total! Porque digo que ella no sabe del tema, porque le he preguntado 300 veces y no me ha contestado y a que me refiero con que todos sabemos y está en boca de todos, es lo relativo al T-MEC el que antes era TLCAN.

El día 1 de julio del presente año, entro en vigor el acuerdo comercial, que dicen nos va a sacar del hoyo y si, al menos yo si espero eso, ya que el TLCAN era un condena, una competencia desleal y sobre todo una ofensa al trabajo del mexicano, y quien opine lo contrario ¡Vaya y lea hasta cuando entraron todos los aparatados del TLCAN y a cuantos beneficio, para que nos dé la razón!

Se rumora que el T-MEC vendrá a darle un respiro a las economías que se están cayendo a pedazos y no, no es todo culpa de la contingencia, es culpa de un modelo que está a punto de fenecer y la verdad “ya se estaba tardando”, dicho sea de paso, si las economías fuertes como la alemana, inglesa, asiática o americana se estaban “yendo” al carajo, imagínense la mexicana, pues no, no esperemos magia o milagros, pero tampoco vengan a culpar al Gobierno de la República, ese está haciendo todo lo humanamente posible porque les afecte lo menos posible a quienes más necesitaran de nuestra ayuda ¿ O qué? Apoco nadie se acuerda que nos pasó en 1995, 1998 y 2000 ¡Por favor! En esos años se atoraron los pobres y pasamos de tener pobres, a tener pobres en extrema pobreza alimentaria y si, estaba el modelo económico neoliberal y nomas rescato a bancos y empresarios y los demás “callaitos, nos veíamos más bonitos” y hoy, creo que a sus abuelos tienen pensión “gratis” y ni digan que no, porque ya los veo pidiéndole a sus abuelos “présteme 20 para unos cigarros, se los pago el sábado abue”

Para que les venga a la memoria, en aquellos años se vendió Telmex, la hoy Tv Azteca, Banamex, Jumex y demás. Creo que hoy son empresas y bancos que generan miles de millones de dólares en ganancias y ni siquiera han pasado 30 años de que según ESTABAN EN QUIEBRA. ¡Amigos nos engañaron! Y todavía hay quien les cree a quienes hoy dicen “Estábamos mejor cuando estábamos peor”

¡No les crean, tienen 25 años y ni siquiera conocieron los billetes a 10 pesos!

¡Total! El tratado en comento, viene a darle el respiro a nuestra economía, confió en que en esta ocasión se tenga mayores candados para proteger a la DO y demás productos que se fabriquen en México, no comparto con esa “idea” de que siempre tiene que ser EUA quien nos rescate, sin embargo, en tiempos de crisis, la diplomacia y la poca pericia de no poder meternos al mercado asiático, no da más que para cruzar el rio, en lugar de cruzar el mar.

Consejo recomendación: sal, visita, cuida y protege a tus semejantes, la vacuna estará lista en 12 meses, no pierdas tiempo valioso de vida, cuidándote de la muerte.

Sabías que: la inmunidad de rebaño está presupuestada para 2022 y no, no es para todos.