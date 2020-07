Detienen a ex funcionario de Tabasco por lavado de dinero

Juan José Martínez Pérez habría sido llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Foto Google Maps

Villahermosa, Tab. Elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) aprehendieron anoche al ex director del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Juan José Martínez Pérez, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, así como del ejercicio ilícito de atribuciones y facultades en agravio de esa institución y del gobierno de Tabasco.

Desde hace meses, el también ex sub director de Obras Públicas en el gobierno del perredista Arturo Núñez Jiménez y ex presidente del Consejo Político Estatal del PRD, ha sido consignado por distintos medios de comunicación locales por su posible involucramiento en la “Estafa Maestra”, pero Martínez lo ha rechazado.

De acuerdo a información extraoficial en redes sociales y medios de esta entidad, desde anoche el inculpado fue llevado a las instalaciones de la FGE, aunque hasta el momento las autoridades no han girado información oficial sobre este hecho.