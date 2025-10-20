Asegura David Monreal que Zacatecas cerrará el año con finanzas sanas

Por: La Jornada Zacatecas •

Al encabezar la Ceremonia de Honores a la Bandera en Ciudad Administrativa, el Gobernador David Monreal Ávila aseguró que Zacatecas cerrará el Año del Bienestar 2025 con finanzas sanas, cobertura total de prestaciones y una intensa actividad en materia de obra pública, cultura y desarrollo social.

Acompañado por todo su Gabinete, el mandatario estatal agradeció a las y los trabajadores del Gobierno del Estado por su compromiso y disciplina para mantener un buen manejo financiero, lo que ha ayudado a que se garantice el pago de aguinaldos y demás prestaciones de fin de año.

El Gobernador David Monreal informó que el cierre de 2025 estará acompañado de obras en escuelas, carreteras, hospitales y vivienda, además de una amplia agenda cultural y deportiva con los festivales de Día de Muertos, el de Luces y el tradicional conteo de fin de año, que incluirá espectáculos, presentaciones musicales y actividades familiares.

Ante los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el Gobernador David Monreal también destacó los avances en materia de seguridad, con la reducción de índices delictivos y la reactivación económica derivada de eventos internacionales que tuvieron un gran éxito en la semana que terminó, como son el Festival de Teatro de Calle, la Carrera Panamericana y la competencia deportiva Ultraman México 2025.

En el presídium también participaron Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública; Isaac Bravo López, comandante de la Decimoprimera Zona Militar; Vicente Dimayuga Canales, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia del Estado; Francisco Esquivel Cruz, delegado de la Fiscalía General de la República; así como Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, entre otros.