LA IMPORTANCIA DE LA AUTOCRITICA

Por: JOSE DE JESUS REYES RUIZ •

¿Recuerda – quien lea estas líneas – la última vez que escucho a un miembro de la clase política local o nacional, haber realizado la mínima autocritica sobre cosas que haya hecho o dejado de hacer?

- Publicidad -

Difícilmente daremos con alguien que rompiendo los paradigmas realice un mínimo ejercicio de autocrítica cuando esto es indispensable para detenerse durante el camino, y reflexionar sobre lo recorrido, aceptar lo que se ha hecho bien, pero sobre todo reconocer lo que se ha hecho mal, sería un ejercicio que nos llevaría necesariamente a otro nivel de cosas.

Y nos referimos a esto después de que en nuestras dos últimas reflexiones comentamos que la verdadera HERENCIA MALDITA era sin lugar a dudas LA CLASE POLÍTICA que tenemos los zacatecanos y no la herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores siempre – según ellos – responsables del ahora llamado DESASTRE ZACATECANO.

A escribir las presentes reflexiones me llevo un estudio que estoy realizando con la lectura de una decena de libros sobre FRANCISCO VILLA uno de los personajes más importantes – desde mi punto de vista – de nuestra historia y uno si no es al que más admiro.

He leído, por supuesto, las crónicas de KATZ, el historiador de origen austriaco a quienes muchos lo ubican como el principal biógrafo de la vida – al menos de la militar – de este personaje suigéneris, pero también el libro maravilloso de PACO IGNACIO TAIBO II y de muchos otros autores.

Actualmente reviso sobre todo la DECLINACIÓN DE LA ACTIVIDAD MILITAR de quien fue considerado por muchos tanto a nivel local como internacional de los grandes estrategas al frente de 50 mil soldados, más de 5 mil oficiales de la llamada DIVISIÓN DEL NORTE quien con los triunfos de TORREÓN Y ZACATECAS cerraron la segunda etapa de la gesta revolucionaria deponiendo al usurpador VICTORIANO HUERTA.

LA DIVISIÓN DEL NORTE se suponía era una fuerza invencible, a la que nadie podía derrotar y cuya victoria estaba asegurada según los analistas internacionales más avezados sobre todo los norteamericanos, pero no nos olvidemos que la primera etapa de la revolución también fue decidida por las tropas de FRANCISCO VILLA que junto a las de PASCUAL OROZCO que desobedeciendo las ordenes de MADERO tomaron CIUDAD JUÁREZ provocando la caída de PORFIRIO DÍAZ.

Qué paso después, se preguntarán muchos, en la tercera etapa de la revolución que fue la más sangrienta con el enfrentamiento de VILLA y ÁNGELES frente a VENUSTIANO CARRANZA y OBREGÓN, porque cuando VILLA ensoberbecido dejó de escuchar a los personajes cercanos como el mismo ÁNGELES. De atacar a CARRANZA Y OBREGÓN, cuando estaban vulnerables en VERACRUZ, decidió esperar, regresar al norte lo que le permitió a OBREGÓN rehacer sus fuerzas e ir a enfrentarlo en el BAJÍO.

A partir de ahí – 1915 – las derrotas de CELAYA I y II, la de LEÓN, la de AGUASCALIENTES, después las victorias y derrotas – a la toma y daca – en CHIHUUAHUA, y las de AGUA PRIETA Y HERMOSILLO en SONORA.

Y traemos esto a colación por la TOTAL Y ABSOLUTA FALTA DE AUTOCRÍTICA DE VILLA, quien jamás reconoció su parte de culpa en estas derrotas, de haber escuchado a ÁNGELES PRIMERO y a muchos de sus generales después, las cosas hubieran sido distintas, pero algo que conocemos como la ARROGANCIA del triunfador, borró su mente y con ello repartió las culpas en los demás. Todas sus derrotas se debieron a la traición o a la falta de municiones como en la primera de Celaya o a los ESTADOS UNIDOS que lo traicionaron al permitir el paso de las tropas carrancistas por territorio norteamericano, lo que permitió que fuera derrotado en SONORA. Pero nunca a su culpa, a la falta de ESTRATEGIAS NUEVAS a la falta DE INOVACIÓN a la modificación de las formas de hacer etc.

Esto es algo de lo que nos sucede no sólo en el gobierno local sino en el federal donde AMLO prácticamente nunca ha escuchado a nadie, él tiene la verdad sobre todos y sobre todas las cosas, esto es de por si malo, pero no contar con asesores capaces y bien intencionados es lo peor. AMLO es reconocido por tener uno de los peores gabinetes de los que se tenga memoria y si se hubiera rodeado de personas capaces, honestas y también leales, otro gallo nos habría cantado y con todo y ello tendremos que aceptar que su honestidad le ha permitido mejorar al país sin endeudarlo substancialmente.

En el terreno local, las cosas son parecidas sólo que el gobernador, como el mismo AMLO, no tienen la mínima posibilidad de autocrítica constructiva, todas las culpas son de los demás, son producto de los gobiernos anteriores, son parte de lo que ellos mencionan como LA HERENCIA MALDITA, y resulta que entrampados en ello no podremos salir adelante, porque claro no saldremos adelante sólo con la ayuda de la federación – una ayuda que por diversas razones no nos hemos ganado y tenemos que aceptarlo.

INNOVAR sería el camino, pero de ello poco saben los que dirigen nuestros destinos sobre todo en el entorno local, saben – estoy seguro de ello – de la pésima actuación de funcionarios que rodean al Ejecutivo estatal, pero siente – supongo – que es un signo de debilidad defenestrarlos por su mala actuación, por el contrario, espera a que renuncien en la búsqueda de algún hueso – ¿premio? – en el proceso electoral del 2024 para colocar – seguramente – a alguien tan malo si no es que peor.

Porque que nos venga a decir el encargado de TURISMO que promoviendo vuelos a VALLARTA o a CIUDAD JUÁREZ se traerá turismo, seguramente que sí, pero turismo local a Vallarta porque no creo que venga turismo de ahí a Zacatecas, y en cuanto a JUÁREZ, podrá ser positivo para que nuestros paisanos con documentos se trasladen ahí y de ahí a sus lugares de trabajo en la UNIÓN AMERICANA y difícilmente veremos turismo de EL PASO-JUÁREZ a nuestra hermosa ciudad capital

CÓMO ES QUE NO ENTIENDEN LO QUE NO ENTIENDEN. La única forma de traer turismo es la de un vuelo de bajo costo de la CIUDAD DE MÉXICO A ZACATECAS con el mercado enorme como es la CAPITAL DEL PAÍS que sabe de las bellezas de zacatecas, pero que no se anima – como muchos no lo hacemos – a viajar por carretera.

Y TERMINO PENSANDO QUE A TODOS LOS ZACATECANOS NOS FALTA AUTOCRITICA, porque nosotros hemos permitido que ascienda la clase política que tenemos, la verdadera herencia maldita, y hoy nos encontramos en las redes sociales a CLAUDIA rodeada de la FAMILIA MONREAL – DAVID incluido en horas de trabajo – malos augurios para nuestra entidad.