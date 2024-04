Caso Trump: finaliza la selección del jurado

Nueva York., Concluyó ayer la selección del jurado que decidirá la suerte del ex presidente Donald Trump en un juicio histórico. El juez de origen colombiano Juan Merchan, quien lidera el caso en contra por el pago no declarado a la ex actriz de cine porno Stephanie Clifford, escogió antier a los 12 magistrados (siete hombres y cinco mujeres) que conformarán el tribunal.

El jurado, que se compone por un ingeniero de software, un asesor financiero, un profesor de inglés y varios abogados, adquirió su forma final luego que los magistrados dedicaron varios días a preguntar a decenas de posibles miembros si podían juzgar imparcialmente al probable candidato republicano a la presidencia. El proceso comienza el lunes a las 9:30 horas.