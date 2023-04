Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

La Gualdra 570 / Exposiciones / Fotografía / Arte

- Publicidad -

Talamontes Editores y Patricia Conde Galería presentan la exposición Mentiras. Paisajes tentativos, de Juan Rafael Coronel Rivera. La exposición tiene tres núcleos temáticos: I. La creación de las montañas, II. Bajo el volcán, y III. Una montaña mágica más; en los que se muestra una serie de fotografías en plata sobre gelatina con la curaduría de Alejandro Castellanos, quien dice al respecto en el catálogo de la exposición: “Junto con dos series presentadas en exposiciones anteriores (Rituales atmósferas, en 2000, y Ce Acatl: cuando las piedras hablaron, de 2005), Mentiras. Paisajes tentativos forma una trilogía que ratifica la capacidad de Coronel Rivera para captar la energía de los elementos constructivos y arquitectónicos, transformándolos en imágenes donde podemos identificar los signos que mira al deambular como el flaneur atento que es. La inmediatez de la fotografía le ha permitido captar con vivacidad la inmensa potencia visual de la piedra, ese elemento primordial, casi invisible de tan cotidiano, que es en nuestro entorno”.[i]

Juan Rafael Coronel Rivera (Ciudad de México, México, 1961), ejerce los oficios de poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, crítico e historiador del arte, curador, etnólogo y editor. Su labor profesional se inició como curador, con el cargo de asesor etnográfico de la muestra Máscaras de México, exposición que se presentó en Italia, Austria, Bélgica y Alemania de 1981-1993. Ha realizado más de 100 muestras como curador independiente sobre temas antropológicos, etnográficos y de arte plástico mexicano. Las últimas dos exhibiciones en las que ha participado son: Arte de los pueblos de México. Disrupciones indígenas en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. Realizó el concepto curatorial de la Sala experimental Rafael Coronel en Museo Rafael Coronel-Ex templo de San Francisco en Zacatecas, México. Ha escrito y participado en 148 libros y libros catálogos. El más reciente es tequitqui, una colaboración con Julia López. Como poeta, narrador y fotógrafo es autor de los poemarios La luna y otros círculos (México, Envidia, 1989), Animales domésticos (México, Envidia, 1991), Dead Placebo (minuta) (México, Envidia, 2000), African Jamboree (México, Talamontes Editores, 2010), Las cuatro esquinas del fuego (México, Talamontes Editores, 2015) y Llegamos hambre (México, Talamontes Editores, 2021); así como del libro de relatos Neuróticos y otras tripas (México, Talamontes Editores, 2018). Desde 1995 se ha dedicado a la fotografía, en este campo cuenta con los fotolibros Rituales atmósferas (México, Envidia, 2000) y Ce Acatl: Cuando las piedras hablaron (México, Envidia, 2005) y La Plaga. Un análisis visual alrededor del turismo (México, Talamontes Editores, 2019). Juan Rafael Coronel Rivera ha recibido diferentes premios y distinciones nacionales e internacionales.

El curador de la exposición Mentiras. Paisajes tentativos dice también que “La iconografía de Juan Rafael Coronel Rivera tiene su origen en una etapa muy precisa de la fotografía suscitada en los años ochenta del siglo pasado, cuando la retórica documental fue cuestionada por la experimentación con el medio, generando nuevas maneras de pensamiento sobre las imágenes. Las montañas de Juan aluden a un complejo proceso mental desarrollado por autores como Laura Cohen o Gerardo Suter –que Coronel Rivera aprecia como referentes en sus inicios en el difícil arte fotográfico–, quienes desbordaron la práctica habitual de la fotografía, creando alegorías cuando aún se asociaba el realismo con la verdad y la ficción con la mentira”.[ii]

La inauguración se llevará a cabo el jueves 20 de abril a las 18:00 horas en la Galería Patricia Conde (General Juan Cano 68. Col. San Miguel Chapultepec, CDMX).

Sobre la exposición:

“Estaba yo buscando una imagen iconográfica contundente que no estuviera muy usada, y esta me gustó por la repetición y la referencia: en cada esquina puedes ver una imagen así, además por la estructura de los montículos de arena, que son como escenografías de una montaña por eso el título de la muestra, por que son falsas. Como historiador del arte he escrito sobre la metáfora de la montaña en la obra de algunos artistas. La montaña es el asiento primero de los Dioses, es la primera silla, y yo tengo además pasión por las sillas, por su forma. Hay otro antecedente: en los años ochenta y noventa comenzamos mi papá y yo a ver un tipo de cerámica novohispano (hay piezas antiguas desde el siglo XVI hasta XIX), que se le llama Curas del mal aire. Cuando se compraron los primeros lotes, don Fernando Benítez dijo que eran nacimientos tequitqui. Después me puse a investigar (tenía una Curas del mal aire de los Soteno y de una mujer que las hacía en el estado de Morelos ¿Felipa Hernández Barragán?) y uno de los elementos más interesantes que vi en estos conjuntos de figuras es que contienen montañas, con símbolos como vienen en el códice de la Tira de Peregrinación, y entonces todas estas imágenes, además de paisajes de montañas de Best Maugard que comentas, tienen que ver con la serie que presento ahora”. Juan Rafael Coronel Rivera

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra570

[i] Mentiras. Paisajes tentativos, de Juan Rafael Coronel Rivera. Curaduría de Alejandro Castellanos, “Metáfora de la montaña”, catálogo de la exposición, Talamonte Editores, Patricia Conde Galería, CDMX, 2023, p.4.

[ii] Ídem.