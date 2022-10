Acordamos con Walmart hacer lo posible para bajar inflación en alimentos: AMLO

En un nuevo intento por reducir los precios de productos de la canasta básica, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con la presidenta y directora ejecutiva de Walmart a nivel internacional, Judith McKenna, con quien conversó sobre el control inflacionario. El acuerdo fue hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos. Las ventas de esta empresa equivalen a 25 por ciento del comercio minorista en el país , dijo el mandatario en sus redes sociales.

Después de que en la semana cuestionó que las cadenas Walmart, Soriana y Chedraui no redujeran sus precios de la canasta básica para que se venda en mil 38 pesos, durante su conferencia confirmó la postura del presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de que el acuerdo era voluntario. López Obrador dijo que efectivamente “no hay nada obligatorio, somos juaristas, a lo mejor hasta él es juarista, y Juárez decía: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’. No se impone nada, no es imponer, es convencer, persuadir”.