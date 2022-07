Ya se investiga a juez Gómez Fierro por caso Iberdrola: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en algunos los tribunales se siga con esa política del pasado de beneficiar los intereses de ciertos grupos; aunque rechazó que pretenda proponer una reforma al Poder Judicial y confió en que la transformación de éste venga desde su interior.

En el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien con sus decisiones ha favorecido a energéticas que se niegan a acatar la ley, el mandatario reiteró, como lo hizo ayer, que ya se le investiga a fin de determinar si ha incurrido en irregularidades.

“Este juez lo estamos investigando por el caso de Iberdrola, estamos revisando como fue que concede un amparo para que no pague una multa de (casi) 10 mil millones de pesos. Porque no fue un proceso, consideramos, cuidado y presumimos, no quiero adelantar, que hubo falsificación de documentos. Entonces si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente”.