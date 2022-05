Vítores colman Bellas Artes en homenaje a Elena Poniatowska

Ciudad de México. Entre aplausos y porras, Elena Poniatowska ingresó al teatro principal del Palacio de Bellas Artes, puntual, a mediodía de este jueves, para celebrar su cumpleaños 90 rodeada de amigos y sobre todo, de un fiel público lector que desde gayola vitoreó: “¡Viva Elena! ¡Viva!”.

El homenaje que le organizó la Secretaría de Cultura federal y el Gobierno de la Ciudad de México colmó el máximo recinto cultural del país. En las primeras filas del recinto recibieron a la escritora la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, a quien el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador encomendó llevar un mensaje.

“Elena es mucha pieza, ha sobrevivido a eso y más, decía Carlos Monsiváis, amigo y cómplice de Elena en muchas batallas periodísticas. Elena como la de Troya es nuestra antorcha, nos ilumina con la lucidez de su sencillez, con la perseverancia de la congruencia y la valentía que no se disfraza ni utiliza poses. Elena es mucha pieza y hoy le damos un abrazo colectivo”, dijo Jenaro Villamil.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó el apoyo de la escritora a las mujeres y reconoció su “pluma libertaria”.

“Le has dado voz sin titubeos a muchas de tus protagonistas de las luchas sociales, eres un símbolo para todas nostras, porque nos has dado voz, has hablado de nosotras, desde hace décadas, gracias por darnos tanto, por seguir escribiendo, por el “último amante polaco”, por reveindicar la lucha de las mujeres y por tus libros”, agregó Sheinbaum.

El festejo por los 90 años de la periodista se realizó con un programa escénico diseñado y dirigido por Rubí Tagle-Willingham. En el escenario del Teatro de Bellas Artes desfilaron niños de talleres creativos, músicos y se proyectaron en una pantalla videos grabados en distintas locaciones donde amigos de Elena Poniatowska leyeron fragmentos de sus libros: Blanche Petrich entonó un fragmento de la colección de crónicas Fuerte es el silencio, el pasaje donde la protagonista es Rosario Ibarra de Piedra; Ignacia Rodríguez, La Nacha, un fragmento de La Noche de Tlatelolco; Paula Mónaco, Luz y Luna, las Lunitas. Enseguida, Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe interpretaron la canción Es Elena Poniatowska. Al final, la Orquesta Escuela Carlos Chávez interpretó Las Mañanitas.