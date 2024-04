No permitiremos la interferencia en Ecuador de ningún gobierno: Noboa

Quito. Al tiempo que se conocía una carta del exvicepresidente Jorge Glas a los mandatarios de México, Colombia y Brasil, y de la notificación de una audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para el 30 de abril y 1º de mayo, por el asalto a la embajada mexicana, el presidente Daniel Noboa señaló que se puede ver que algunos gobiernos cooperan con las estructuras criminales trasnacionales y aseguró que no vamos a permitir que ellos (esos gobiernos) interfieran con el país .

- Publicidad -

Pero no se quedó ahí, prometió revelar los nombres de los verdaderos capos y de los objetivos militares: los tenemos identificados , pues nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en los capos menores .

Con una agenda enfocada a promover el voto por el sí en la consulta popular de este domingo sobre sus reformas, con una crisis energética nunca antes vista en Ecuador, Noboa lanzó acusaciones, sin dar nombre, a sus rivales políticos, en un barrio popular de Quito: No hay nada más miserable que, en la semana de una fiesta democrática, se quiera apagar la vida, apagar la electricidad, afectando especialmente a los más pobres . La reacción no se hizo esperar y dirigentes de movimientos políticos que promueven el voto por el no pidieron dar los nombres y no acusar sin pruebas.