Participa Zacatecas en la marcha nacional “Por nuestra democracia”

Este domingo, integrantes de diversas organizaciones políticas y sociales realizaron la denominada marcha “Por nuestra democracia”, con el objetivo de exigir que el gobierno federal no desvíe recursos públicos para el proceso electoral, que no se utilicen los programas sociales para manipular a la sociedad y para que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice una labor autónoma.

En Zacatecas, la marcha inició en la Alameda Trinidad García de la Cadena y transitó por algunas de las principales calles del Centro Histórico de la capital, hasta concluir en la plazuela Miguel Auza, donde se llevó a cabo un mitin.

En su recorrido, los participantes gritaron consignas como “A eso vine, a defender al INE”, a la vez de que mostraron mantas con diversos pronunciamientos, entre ellos: “No más campañas financiadas por el narco” y “No más desvío de dinero público a las campañas”.

Entre las organizaciones participantes estuvo el Frente Cívico Nacional, el Parlamento Campesino de Zacatecas, familias desplazadas de Jerez y Tepetongo, el sindicato de Aptip, la Federación de Organizaciones Sociales de Zacatecas, la asociación de egresados del Instituto Politécnico Nacional, la Unión de Colonias Agropecuarias de Zacatecas y el Sindicato del Poder Judicial de la Federación.

También asistieron miembros de La Familia Primero, Fuerza Agropecuaria, Unión de Pequeños Mineros, Unión Nacional de Productores de Frijol, Unión Ganadera Regional del Norte, Unión Nacional de Productores de Cebada, La Marea Rosa, productores agrícolas y ganaderos, apicultores, la Unión de Colonias de Zacatecas, entre otros.

Arnulfo Correa Chacón, enlace de La Marea Rosa, informó que este domingo se realizaron marchas en 180 ciudades del país con la intención de “decirle al presidente que nos deje que el voto sea libre, que los ciudadanos escojamos por quién votar, que deje de hacer promoción a tal o cual candidato y que no utilice a los medios de comunicación ni sus Mañaneras para que los mexicanos decidamos por quién votar”.

También exigió al gobernador y a los presidentes municipales que no desvíen recursos para la campaña electoral y denunció que el gobierno federal está utilizando los programas sociales para coaccionar a las personas para votar a favor de sus candidatos, a pesar de que se trata de programas que están en la Constitución y que no se pueden quitar con un cambio de gobierno.

Por tanto, indicó que la marcha es para defender a las instituciones porque el presidente quiere desaparecer los organismos autónomos como el INE, el Poder Judicial de la Federación y siguen otros, de forma que “no queremos un estado totalitario, queremos que haya una democracia”. Correa Chacón señaló que la manifestación no fue para apoyar a ningún líder político y, por el contrario, el propósito es que los ciudadanos tengan libertad para decidir por quién votar en el próximo proceso electoral.

También cuestionó la aparición de tantas encuestas porque “todavía ni siquiera empieza el proceso electoral y hay unas realmente increíbles y que nos quieren ver la cara Hay más encuestas que propuestas”. Además, convocó a defender la Constitución, puesto que el gobierno pretende “mancillarla”, y entonces es momento para salir a votar y que realmente haya democracia en México.

Por su parte, Benjamín Carrillo Bernal, representante de desplazados en Jerez y Tepetongo, relató la situación que vivieron en el año 2921, cuando la violencia rebasó a sus comunidades y tuvieron que salir de sus casas.

Recordó que solicitaron la ayuda del gobierno del municipio, del estado y federal, hasta que fueron escuchados para enfrentar la violencia y saqueo de sus viviendas: “este sexenio es el sexenio de la muerte”.

“En todos nosotros hay una tristeza, un dolor por un ser querido o un conocido que han muerto en estas circunstancias. Otros que todavía no saben de ellos, nosotros venimos de Jerez y a nosotros todo esto nos tocó vivir y todavía las cosas no están seguras mientras tengamos este tipo de gobiernos que no entiende y no escucha al pueblo”, dijo.

Carrillo Bernal indicó que su participación en la marcha es para expresar que no quieren otro sexenio de la muerte y para eso “hay que cambiar esta situación, hay que no tener miedo a lo que venga y que pensemos la situación en las próximas elecciones. Si nos darán programas sociales, pero de nada nos sirven con la inseguridad”.

Por último, Fabiola Romo Perea, enlace del Frente Cívico Nacional, afirmó que esta es la peor crisis en el estado de Zacatecas y como empresaria del sector hotelero, opinó que ya no hay esperanza.

“Estamos por los suelos no dejemos de estar unidos por esta lucha. Avancemos juntos y no dejemos de estar en esta lucha por la democracia porque el gobierno no nos deja crecer”, concluyó.