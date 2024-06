Desayuno en Tiffany’s, mon ku. ‘Emilia Pérez’ y las costuras de una película

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

Vimos la película de Audiard el día de su premier en el Festival de Cannes. Sergi Ramos y yo salimos de la proyección sin saber qué pensar. Unos colegas periodistas de la Televisión Nacional de Brasil que habían tenido acceso al pre-estreno unas horas más temprano me habían dicho, durante la entrevista al cineasta Rithy Panh: “Carlos, no te decimos nada, porque no sabemos qué pensar y no queremos adelantarnos. Al final, tú eres mexicano y eres más legítimo a una opinión directa”.

Los colegas periodistas mexicanos, en su gran mayoría, quedaron fascinados. Pero Sergi y yo, no quedamos tan convencidos. Le dije a Sergi que no sabía qué decir, que el musical me encanta porque es un género que facilita la digestión de todos los temas, y eso me incomodaba.

Más tarde, ya en la noche, Sergi soltó otra reflexión: “Sería interesante hacer el mismo ejercicio con el dictador Franco, volverlo trans para que él se vuelva un arrepentido y se ponga a buscar a sus propias víctimas. Seguro que a los españoles no les haría mucha gracia”.

Los días posteriores nos seguíamos mostrando dubitativos, pero cada vez nos gustaba menos y nos incomodaba más. Porque la situación es muy delicada en México como para edulcorar.

Y entonces nos dirán que se trata de una obra artística hecha por un francés, con producción francesa, sobre un tema mexicano, el narco, y mundial, la transexualidad. Pero, aquí la reflexión final, hasta dónde debemos de abrir las costuras de una obra artística y un producto cultural, hacia con la realidad exterior a esa obra; cuánto nos debe de influenciar lo que pasa afuera de la obra para que emitamos un juicio sobre ella. Nos parece evidente que las obras quedan calificadas, valoradas y asimiladas por el contexto y es difícil cerrar las costuras de una película para que la valoremos sólo por ella.

Si no, preguntarnos por qué debemos de censurar la proyección o la producción de un tal autor porque éste es acusado de acoso, por ejemplo. Y en el caso de Emilia Pérez es una película sobre una realidad muy complicada vista desde la mirada complaciente de un autor.

