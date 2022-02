Anuncia David Monreal pago de quincenas atrasadas al magisterio

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El gobernador David Monreal Ávila giró instrucciones para que, a la brevedad posible, se dispersen los recursos financieros que cubran los salarios de las y los maestros correspondientes a la segunda y tercera quincenas del año.

En un mensaje emitido a través de las redes sociales, el mandatario estatal informó que la Secretaría de Finanza (Sefin) se verá en la necesidad de destinar al magisterio zacatecano recursos que se tenían contemplados para obras públicas, Sector Salud, desarrollo social y para el campo.

“Admito que los maestros no pueden seguir sin percibir su salario hasta que alcancemos una solución conveniente en nuestro estado. En este sentido, he girado instrucciones al secretario de Finanzas para que podamos destinar recursos de las obras públicas, del sector social, del desarrollo social y del campo, a in de cubrir los salarios de las maestras y de los maestros que corresponden a la segunda y tercera quincena del año”, dijo.

Precisó que esa decisión la tomó consciente de los riesgos legales que ese desvío puede implicar para la administración, pero dijo que la demanda del magisterio zacatecano es justa y legítima.

Monreal Ávila señaló que esta es una solución temporal, por lo que seguirá insistiendo al Gobierno Federal para que cubra el pago de la nómina magisterial de Zacatecas de manera ordenada, pero mientras ello ocurre, utilizará recursos de otros ámbitos para pagar a los maestros.

Acompañado por Ricardo Olivares, titular de la Sefin, y por la secretaria de Educación de Zacatecas (Seduzac), Maribel Villalpando Haro, recordó que el estado atraviesa un momento difícil, producto de los malos manejos de las últimas administraciones.

Se recibió un estado endeudado, en quiebra financiera técnica, asolado por la inseguridad y gravemente lastimado por la corrupción. Sabedor de lo que enfrentaría, decidió asumir el compromiso y buscar soluciones de fondo a las distintas problemáticas que aquejan a la entidad.

Asimismo, reconoció a las maestras y los maestros zacatecanos haber soportado las consecuencias del desastre administrativo de los últimos sexenios, así como el proceso de reordenamiento financiero que inició con esta administración.

Recalcó que éste es el único camino para encontrar una solución al grave problema de la nómina magisterial, que derivó de no haber sido cubierta en 2015 por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, como sucedió con la mayoría de los estados, o de no incluirla en el Fondo de Compensación del FONE, para que el apoyo llegara de forma directa, y no a través de la gestión permanente.

Monreal subrayó que, desde el inicio de su administración, ha encabezado las gestiones ante la Federación para que se corrija ese error y se transfiera al Estado lo que le corresponde, con lo que se dejaría de sacrificar el desarrollo de otros sectores para cubrir las obligaciones con el magisterio.

Mencionó que se trata de un asunto de justicia, de orden y de convicción por hacer el trabajo no sólo de manera distinta, sino legal y moralmente correcta. Agregó que, con el apoyo del Presidente de la República, se podrá salir adelante.

Al avanzar en el cumplimiento de los compromisos con la Federación, admitió que las y los maestros no pueden seguir sin percibir sus salarios hasta encontrar una solución conveniente para el estado, por lo que se tomó esta determinación consciente de los riesgos legales que implica para la administración pública.

Manifestó que se decidió hacer el pago con la convicción de que es un reclamo justo y legítimo del magisterio zacatecano. Sin embargo, esto es una sólo una solución temporal, por lo que seguirá solicitando el apoyo para el rescate y la cobertura de la nómina magisterial de manera ordenada.

“Reitero mi compromiso de acompañarlos en esta lucha y de que siempre estaré de su lado”, expresó el mandatario estatal.