Podría haber un paro laboral en el CECYTEZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Lucio Mendoza Amaro, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Stcecytez), denunció que el gobierno federal no ha cumplido con el acuerdo de pagar las Medidas de Bienestar e incrementar el salario de los docentes a 16 mil pesos, por lo que podría haber un paro laboral en el inicio del ciclo escolar.

- Publicidad -

En caso de que no se regularice esta situación, anunció que los trabajadores de Zacatecas y Chihuahua, los únicos estados en donde todavía no hay un acuerdo de pago, realizarán diversas acciones de presión, entre ellas el no inicio del ciclo escolar y la toma de instalaciones gubernamentales a partir del 28 de agosto.

Recordó que en junio pasado la federación de sindicatos de este subsistema exigió el pago de las Medidas de Bienestar a las que se comprometió el gobierno federal y la homologación y aumento salarial de la misma forma que al magisterio del nivel básico.

En ese momento, recordó que se llevó a cabo una movilización nacional y se logró una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el mes de julio y se firmó una minuta en la que serían pagadas las Medidas de Bienestar.

Sin embargo, Mendoza Amaro dijo que hasta el momento no ha habido cumplimiento de este acuerdo y esta situación se le ha comunicado al director del subsistema, quien a su vez ha sostenido encuentros con funcionarios del gobierno del estado, a la espera de que haya una respuesta.