Escala CNTE las protestas contra la Ley del Issste; exige reinstalar diálogo

Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon y bloquearon importantes avenidas y calles de la capital del país por más de cinco horas, en demanda de la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) 2007 y de la reforma educativa peñista.

En el segundo día de su jornada nacional de lucha, en Paseo de la Reforma realizaron cierres a la altura de la Estela de Luz, en ambos sentidos, así como en el Circuito Interior, en las inmediaciones del bosque de Chapultepec.

Poco antes de las 11 horas, la dirigencia nacional de la CNTE llamó a conferencia de prensa en la esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes, avenidas que también permanecieron cerradas.

La exigencia a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteraron, es la reinstalación de la mesa de diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) y la respuesta a sus demandas centrales: abrogación de la Ley del Issste 2007 y de la reforma educativa.

Isael González Vásquez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, aseguró que la huelga nacional del magisterio disidente estalla en virtud de no tener respuesta a las exigencias centrales, aunque son leyes que no sólo perjudican a los profesores, sino a toda la sociedad. Se trata de reformas estructurales que no han traído beneficios a nadie, sólo han enriquecido a los capitalistas de siempre .