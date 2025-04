Noboa está dispuesto a hablar con Sheinbaum

Una de las crisis diplomáticas que no podrá resolver Daniel Noboa, tras consagrarse como relegido en la presidencia de Ecuador es su relación con México. No fue muy explícito al respecto en una entrevista con una cadena internacional, al negar que cometió un delito de orden diplomático al invadir la embajada mexicana el 5 de abril de 2024. En esa comparecencia periodística dijo que no tendría ningún problema de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, esa declaración quedó en el vacío en su relato político tras la intervención, ayer, de la Presidenta. De hecho, fuentes consultadas en la cancillería mexicana señalan que no existe ninguna gestión diplomática para acercar conversaciones bilaterales.

En entrevista con una cadena internacional de televisión, Noboa renegó sobre el ingreso de un comando de la Policía Nacional a la embajada de México en Quito. Ningún asalto, era agarrar a un criminal que acababa de quitar la misma función de esa embajada al volverla un refugio de criminales, de alguien que se escapa cuando cumplía una sentencia .

Al insistirle en que se trataba de una violación de la soberanía de otro país, Noboa eludió la respuesta y dijo que tiene grandes amigos mexicanos, en verdad me parece un país hermoso con el cual nos gustaría tener una buena relación .

En los círculos diplomáticos ecuatorianos no hay posicionamientos en relación a las relaciones con México, pues los representantes de algunos países señalan que para Noboa es un pésimo precedente haber invadido una embajada, pues mañana de dar cabida a un perseguido político, cualquier delegación podría pasar por lo mismo , comentó a La Jornada un embajador europeo que prefiere el anonimato.