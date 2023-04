El FCZ 2023 reactivó al Centro Histórico y mostró el gran talento local del estado

Por: KAREN GARCÍA •

La edición 2023 del Festival Cultural Zacatecas (FCZ) trajo consigo, aunque no como en años anteriores, la reactivación económica del Centro Histórico de la ciudad en sectores como el restaurantero, hotelero, y el comercio establecido y ambulante, pero sobre todo, el derroche de talento local, así como de artistas internacionales, como lo fue el ciclo de piano y el de guitarra.

Es importante señalar que esta edición se extendió una semana más que los años anteriores y con el mismo presupuesto de 25 millones de pesos, cifra que ya se le había destinado en ediciones pasadas.

El evento, que contó con gran variedad de escenarios y foros intercalados en las principales plazas y plazuelas de la ciudad, así como en los museos que la conforman, regaló, a chicos y grandes, un sinfín de actividades, shows artísticos y talleres, donde los principales espectadores, que fueron los mismos habitantes del estado, disfrutaron de 15 días de arte, música y cultura.

Jánea Estrada, promotora cultural del estado, dijo que la edición 2023 del FCZ merece varias reflexiones: la primera está relacionada con el «gran acierto» que se tuvo al no ceder a ciertas presiones que pedían se cancelara el festival por razones de inseguridad, pues aseguró que «eso sí hubiera sido un desatino, una mala decisión.

Se ha dicho reiteradamente que el arte y la cultura son indispensables para coadyuvar a la reestructuración del tejido social y yo concuerdo con eso, tenemos el ejemplo de cómo en otras sociedades, con características similares a la nuestra, ha funcionado que se propicie, sobre todo con las generaciones más jóvenes, un acercamiento a las distintas disciplinas artísticas por las posibilidades de sensibilización y educación que esto conlleva».

En ese sentido, reiteró que la estrategia debe ser permanente y no sólo durante la época de festival, pues «tenemos que seguir pugnando porque las actividades culturales lleguen a más lugares y consideren cada vez más a diferentes tipos de públicos, durante la mayor parte del año, no sólo en la capital, y no sólo en el Centro Histórico».

«Por otro lado, vi durante estos días algo que me gustó mucho: en los diferentes tipos de foros observé que la gente volvió a sonreír, a reunirse en torno a la música, al teatro, a la danza… los zacatecanos volvieron a salir y a hacer comunidad; el derecho a la cultura no es negociable, de ahí que debemos de defender que se siga invirtiendo en este tipo de actividades artísticas para que cada vez haya más personas que entren en contacto con ellas», finalizó.

Las ventas y consumo en restaurantes, aún por debajo de las cifras de 2022

Durante la temporada vacacional, los restaurantes de Zacatecas, aunque tuvieron más clientela que los meses anteriores, aún están por debajo de las cifras del mismo periodo, pero de 2022.

Estela Cárdenas, presidenta en Zacatecas de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que, a diferencia de enero a marzo, la primera semana de abril, temporada vacacional y de actividades del Festival Cultural de Zacatecas, sí reflejó un aumento para los restauranteros, sin embargo, éste no se compara con las cifras que traían dichos establecimientos el año anterior.

“Más o menos andamos en 48 por ciento abajo que el año pasado en ventas; la mayoría de los clientes que tuvimos fueron locales, sí hubo visitantes, muy poquitos, incluso también de otros municipios, pero la mayoría fueron locales”.

La titular de Canirac Zacatecas comentó que para que las cifras aumenten y vayan más comensales a los restaurantes falta que sea “el Zacatecas de antes, donde el turismo pregunte por el Centro Histórico, la iluminación, e incluso las bodas, y no nos pregunten si ya están bien las carreteras”.

La ocupación hotelera no fue la prometida

La primera semana del FCZ y del periodo vacacional, Zacatecas cerró con más de 28 por ciento de ocupación hotelera, pero sin alcanzar las metas que Le Roy Barragán Ocampo, titular de la Secretaría de Turismo del estado, tenía previstas, pues semanas atrás aseguró que se alcanzaría hasta 60 por ciento.

Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, señaló que “tristemente, y debido a la percepción que se tiene de Zacatecas, no se llegó a las metas, pero no todo es tragedia, pudimos ver ya la reacción de la gente después de los dos puentes anteriores, que son nuestro mejor referente, ya tuvimos un poquito más de ocupación, eso es lo que hay que resaltar”.

Muñoz del Cojo comentó, al respecto, que la primera semana vacacional “cerró con 27.9 por ciento, ya checando los datos del último día, debemos de andar poquitas décimas arriba de 28 por ciento”.

Mientras que los datos de los dos puentes no laborales anteriores, el correspondiente al día 5 de febrero, aniversario de la Constitución, y del 21 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, se alcanzó una ocupación hotelera de entre 23 y 25 por ciento.

Resaltó que se tiene que luchar entre todos por que la percepción cambie, señalando que Fresnillo y Zacatecas son las primeras ciudades con peor percepción, sin embargo, en otros índices, los delictivos, secuestros y otros delitos, posicionan al estado debajo de media tabla.

“Aquí el problema es cómo revertir esta idea que tiene la gente, no sólo local, sino la gente foránea y me refiero a la gente de nuestros estados vecinos, que a final de cuentas son quienes nos dan de comer, yo creo se puede revertir de cierta forma; desde mi punto de vista, y lo que hemos platicado en la hotelería, sería vigilando un poco más las carreteras, iluminando las entradas de las principales ciudades de Zacatecas, teniendo vigilancia, teniendo rondines, yo creo que esto hace que la gente se sienta más segura”.