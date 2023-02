Dos periodistas, en el comité de evaluación para consejeros del INE

Ciudad de México. El comité técnico de evaluación de candidatos a ocupar cuatro espacios de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rindió ayer protesta y se instaló ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, después de que Morena impuso su mayoría para aprobar los últimos tres nombres pendientes para la integración de esa instancia de apoyo a legisladores.

- Publicidad -

Se trata del periodista Enrique Galván Ochoa; la coordinadora de estrategia institucional de la Oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Evangelina Hernández Duarte, y Andrés Norberto García Repper, quien ha sido abogado de diputados locales de Morena en Tamaulipas.

Con la instalación del comité arrancó el proceso para la recepción de documentos de los aspirantes. Además de los tres designados por la Jucopo, están dos propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En la reunión de la Jucopo, que duró 10 minutos, los siete integrantes del comité se comprometieron a conducirse con transparencia e imparcialidad en la integración de las cuatro listas de cinco aspirantes cada una.

Los partidos de Va por México (PRI, PAN y PRD) votaron en abstención las propuestas de Morena y sus aliados porque –sostuvo el coordinador del blanquiazul, Jorge Romero– no quieren dinamitar el proceso de elección de consejeros. No nos interesan las cuotas en este comité, ni tampoco de consejeros, y no queremos que la designación sea por tómbola, porque sería una tragedia, una absoluta derrota para México.